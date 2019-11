Charles Leclerc is van plan om zondag in de slotrace van het Formule 1-seizoen flink risico te nemen. De Ferrari-rijder wil in Abu Dhabi zijn achterstand van elf punten op Max Verstappen in de WK-stand goedmaken.

"Ik zal bij de start behoorlijk wat risico nemen, want ik moet vóór Verstappen eindigen. Ik ga alles geven en dan zie ik wel wat er gebeurt", aldus Leclerc na zijn wat teleurstellende kwalificatie.

De talentvolle Monegask begon in de derde kwalificatiesessie te laat aan zijn laatste snelle ronde, waardoor hij bleef steken op de vierde tijd. Vanwege de gridstraf van Mercedes-rijder Valtteri Bottas start hij achter Lewis Hamilton en Verstappen als derde.

"Zo is het leven soms. Zulke dingen gebeuren", bagatelliseerde Leclerc zijn mislukte laatste ronde op het Yas Marina Circuit. "Ik weet niet of het pech was of dat we iets beter hadden moeten doen. We zullen het analyseren om te voorkomen dat het nog eens gebeurt."

Binotto: 'Wisten dat het krap ging worden'

Ook Leclercs ploeggenoot Sebastian Vettel lukte het niet om tijdens de kwalificatie een plek op de voorste startrij te bemachtigen. De viervoudig wereldkampioen klokte de vijfde tijd en begint dus vanaf plek vier.

"We waren vandaag niet goed genoeg en verloren vooral veel tijd in de laatste sector", aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die ervan baalde dat het misging voor Leclerc in Q3.

"Bij de laatste poging deden we wat we konden en namen we wat risico. Het was onze tactiek om als laatste de baan op te gaan, al wisten we dat het krap ging worden. Door het verkeer haalden we het niet."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). In de WK-stand zijn wereldkampioen Hamilton (387 punten) en zijn teamgenoot Bottas (314) al zeker van de eerste twee plaatsen.