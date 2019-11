De lovende uitspraken die Ferrari-teambaas Mattia Binotto vrijdag deed over Lewis Hamilton zijn volgens de Britse wereldkampioen van Mercedes het eerste compliment dat hij in zijn dertienjarige loopbaan kreeg van het Italiaanse team.

De geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari kregen zaterdag een kleine impuls nadat de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde dat hij dit jaar twee ontmoetingen heeft gehad met John Elkann, de topman van het moederbedrijf van Ferrari.

Vrijdag zei Binotto in Abu Dhabi dat hij Hamilton een geweldige rijder vindt. "De wetenschap dat hij in 2021 beschikbaar is, maakt ons blij", voegde de Italiaan toe, refererend aan het contract van de 34-jarige coureur met Mercedes, dat volgend jaar afloopt.

"Dat is denk ik het eerste compliment dat ik krijg van Ferrari in dertien jaar", reageerde Hamilton zaterdag op de uitspraken van Binotto. "Ik kan me niet herinneren dat ze me ooit hebben genoemd. Dat betekent in ieder geval niet dat we in gesprek zijn, maar het is leuk. Leuk ook dat het zo lang heeft gekost om me erkenning te geven", zei de Engelsman op een sarcastische toon.

Gesprekken met Mercedes nog niet begonnen

Toch nam de zesvoudig wereldkampioen het compliment serieus. "Het is ook goed om gerespecteerd te worden door iemand die daar zo hoog in de organisatie zit", ging hij verder.

"Ze hebben nu twee goede coureurs. En ik wil me eerst focussen op mijn huidige contract bij Mercedes, waar ik een geweldige groep mensen achter me heb. Ik ben het ze verschuldigd om alles te geven", sprak Hamilton lovend over zijn renstal. "Zeker nu ik nog onder contract sta bij Mercedes."

Uiteraard is er Mercedes veel aan gelegen om hun stercoureur binnenboord te houden. Al zijn de contractonderhandelingen nog niet begonnen. "En ik weet ook echt niet hoe dat gaat lopen", verklaarde de Engelsman.

Eerste pole sinds Grand Prix van Duitsland

In de laatste Grand Prix van 2019 start Hamilton in ieder geval vooraan. Op het Yas Marina Circuit troefde hij zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen af. Het was zijn eerste pole sinds de Grand Prix van Duitsland, eind juli.

"Het voelde langer geleden dan Duitsland. Ik heb niet het idee dat mijn kwalificaties slecht waren, maar Ferrari en ook Verstappen hebben het goed gedaan", zei de Brit over zijn lange periode zonder eerste startplaats.

"Het was mijn laatste kwalificatie met deze auto, waarmee ik toch mooie avonturen heb beleefd. Dus het was wel lekker om hiermee af te sluiten. Dit was dan m'n 88e pole, maar het voelt toch nieuw. Misschien dan toch omdat het zo lang geleden was. Al heb ik me in die periode geen zorgen gemaakt."

Ontwikkeling van auto al een tijdje gestopt

Volgens Hamilton was het tempo van Mercedes extra bijzonder, omdat de auto al enige tijd niet meer wordt ontwikkeld. Het team heeft de aandacht verschoven naar de auto van volgend jaar.

"Maar we kijken gewoon hoe we er op een andere manier nog wat uit kunnen persen", verklaarde de coureur. "Ook al hebben we de titels al binnen; we blijven pushen. We gaan morgen volle bak de strijd aan met de Ferrari's en de Red Bulls."

De Grand Prix van Abu Dhabi start zondag om 14.10 uur. De laatste vijf edities van deze race werden gewonnen door een Mercedes.