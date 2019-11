Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats in de kwalificatie zondag voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing begint door een gridstraf voor Valtteri Bottas als tweede.

Tijdens de persconferentie na afloop was Verstappen realistisch over het snelheidsverschil met Mercedes. "Ze zijn hier gewoon erg snel. Elk jaar domineren ze op deze baan."

Verstappen zat in zijn snelste ronde naar eigen zeggen op de limiet. "Een perfecte ronde heb je nooit, maar het was erg goed. Ik kon niet veel beter dan dit."

Even leek de Limburger met zijn tijd van 1.35,139 als tweede achter Lewis Hamilton (1.34,779) te eindigen, maar in de slotseconden werd Verstappen nog gepasseerd door Valtteri Bottas (1.34,973).

"Vooral in de derde secotr zijn de Mercedessen erg snel. Wij hadden daar toch een beetje een gebrek aan grip", klaagde Verstappen, die het tijdverlies vooral wijt aan de off-camber bochten op het Yas Marina-circuit. Dat zijn bochten waarin het asfalt naar de buitenkant schuin afloopt.

Mercedes dominant in Abu Dhabi

De Grand Prix van Abu Dhabi werd de afgelopen vijf jaar steeds gewonnen door Mercedes. Hamilton was al viermaal in zijn lange carrière de beste in de Verenigde Arabische Emiraten.

Verstappen boekte vorig jaar met een derde plek zijn beste prestatie in de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij kwam er tijdens de kwalificatie tot zaterdag nooit verder dan de zesde plek.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur. Verstappen verdedigt in de laatste race van het seizoen een voorsprong van elf punten op Charles Leclerc in de strijd om de derde plek in de WK-stand.