Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull Racing vertrekt zondag door een gridstraf voor Valtteri Bottas in de race als tweede achter Lewis Hamilton.

"Mercedes is hier gewoon erg rap. Elk jaar domineren ze op deze baan", was Verstappen tijdens de persconferentie na afloop realistisch over het snelheidsverschil met de renstal van Hamilton en Bottas.

Verstappen zat in zijn snelste ronde naar eigen zeggen op de limiet. "Een perfecte ronde heb je nooit, maar het was erg goed. Ik kon niet veel beter dan dit."

Even leek Verstappen met zijn tijd van 1.35,139 zelf als tweede achter Hamilton (1.34,779) te eindigen, maar in de slotseconden van de beslissende Q3 werd hij nog gepasseerd door Bottas (1.34,973).

"Vooral in de derde sector zijn de Mercedessen erg snel. Wij hadden daar toch een beetje een gebrek aan grip", klaagde Verstappen, die het tijdverlies vooral wijt aan de vele zogenoemde 'off-camber-bochten' op het Yas Marina Circuit. Dat zijn knikken waarin de binnenkant van de bocht hoger ligt dan de buitenkant.

'Liever zelf op tweede plek gekwalificeerd'

Verstappen mag door de gridstraf voor Bottas in de race naast Hamilton vanaf de tweede plaats starten. "Daar ben ik wel blij mee, al had ik me natuurlijk liever zelf op die plek gekwalificeerd."

De Limburger stelde dat er in de race wel enkele kansen komen om Mercedes aan te vallen. "Al wordt dat gewoon lastig, zo eerlijk moeten we zijn. Maar we gaan er natuurlijk wel voor."

Verstappen vertrekt in de race net als Hamilton op de mediumbanden en zal waarschijnlijk slechts één pitstop maken. "De mediums voelden in het tweede deel van de kwalificatie iets minder aan. Maar het gat naar Mercedes is op die banden niet veel groter, dus dat valt wel mee."

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur. Verstappen verdedigt in de laatste race van het seizoen een voorsprong van elf punten op Charles Leclerc in de strijd om de derde plek in de WK-stand.