Max Verstappen hoeft zondag in de Grand Prix van Abu Dhabi maar met één Mercedes af te rekenen om de race te winnen, maar de vraag is of Lewis Hamilton en zijn bandenvriendelijke auto niet teveel van het goede zijn. Een vooruitblik.

Valtteri Bottas wisselde zaterdag voor de tweede keer binnen een weekend van motor, terwijl hij toch al achteraan zou starten. De Fin vormt vanuit het perspectief van Verstappen dus geen bedreiging, mits de safetycar in de pitstraat blijft.

Ferrari heeft al het hele seizoen moeite om het tempo uit de kwalificatie mee te nemen naar de race. Uit de analyse van de Formule 1 blijkt dat dat zondag niet anders zal zijn, tenzij het Italiaanse team een van de soms indrukwekkende stappen in tempo tijdens het weekend kan zetten.

Feit is dat Ferrari misschien alleen in Singapore het snelste racetempo had. Als Sebastian Vettel of Charles Leclerc niet vooraan begint, is winnen vrijwel uitgesloten. Nu is de verwachting dat de Scuderia in de race 0,6 seconde per ronde tekortkomt op Mercedes, wat vooral verloren wordt in de derde sector. Grote kanshebbers op de zege zijn de als derde startende Leclerc en als vierde vertrekkende Vettel dan ook niet.

Leclerc zei overigens wel dat de auto heel goed reed op de harde banden. Ook zette de Monegask in de kwalificatie de snelste tijd op de mediumband, dus Ferrari uitvlakken is onverstandig, vonden ook Verstappen en Hamilton na de kwalificatie.

Charles Leclerc was met zijn Ferrari snel op de mediumbanden (Foto: Pro Shots)

Hamilton moet Verstappen bij de start achter zich houden

Verstappen was in de belangrijke tweede vrije training de snelste op de mediumbanden. Deze sessie vindt als enige op hetzelfde tijdstip en dus onder gelijke omstandigheden plaats als de race.

Gerekend naar Mercedes komt Red Bull toch nog 0,5 seconde per ronde tekort qua race pace. Het wordt voor Verstappen daarom heel belangrijk om de naast hem vertrekkende Hamilton bij de start niet te laten ontsnappen. De kans is groot dat de Mercedes van de wereldkampioen anders vanaf poleposition aan de horizon verdwijnt.

De Limburger was zaterdag realistisch over de snelheid van de Mercedessen, die al jaren domineren in Abu Dhabi.

Mercedes ijzersterk in bochtige derde sector

De auto van Hamilton heeft twee sterke punten die het team in de kaart spelen op het gevarieerde Yas Marina Circuit. Zo is de grip van de voorwielen al het hele seizoen superieur, waardoor insturen heel makkelijk en stabiel gaat.

Vooral in de bochtige derde sectie is dit een groot voordeel, getuige de riante tijdwinst die Bottas en Hamilton hier in de kwalificatie vooral wisten te boeken op de Ferrari's.

Maar de hoofdreden dat Mercedes al het hele seizoen het hoogste tempo in de race heeft, is de manier waarop de auto de banden goed houdt. Hamilton en Bottas hebben doorgaans het minst last van 'bandendegradatie', wat inhoudt dat het rubber snel oververhit raakt en daardoor niet de juiste grip levert.

De problemen met de oververhitting van de achterbanden die Mercedes de afgelopen jaren soms parten speelden, zijn grotendeels verholpen met een luchtkanaal in de achterwielophanging die rijwind naar de ruimte tussen de velg en de naaf stuurt. Hierdoor blijven de banden koeler, functioneren ze beter en slijten ze minder. Het is een van de hoofdfundamenten onder de zesde wereldtitel van Hamilton.

De laatste Grand Prix van het seizoen gaat zondag om 14.10 uur van start.

De vele haakse bochten in de derde laatste sector zijn in het voordeel van Mercedes (Foto: Pro Shots)