Max Verstappen begint zaterdag vol vertrouwen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Tijdens de laatste training zette de Red Bull-coureur de snelste tijd neer, vlak voor wereldkampioen Lewis Hamilton en diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas.

Verstappen was in de laatste training van het seizoen met 1.36,566 enkele honderdsten sneller dan Hamilton (1.36,640). Bottas zat met 1.36,655 vlak achter de zesvoudig wereldkampioen.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon klokte de vierde tijd, vlak voor de twee coureurs van Ferrari. Sebastian Vettel en Charles Leclerc noteerden binnen een halve seconde van Verstappen de vijfde en zesde tijd.

Bij de eerste trainingen op vrijdag was Mercedes nog dominant. Bottas zette in beide sessies de beste tijd neer. Verstappen klokte de tweede en de vijfde tijd in de eerste twee trainingen.

De afgelopen vijf jaar werd de race in de Verenigde Arabische Emiraten steeds gewonnen door Mercedes. Bottas begint zondag achteraan door een gridstraf voor een motorwissel.

Kwalificatie begint om 14.00 uur

De derde training van zaterdag verliep zonder incidenten. Er werd zelfs geen enkele keer een gele vlag getoond.

Zaterdag om 14.00 uur begint de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur.