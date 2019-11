Ferrari houdt de optie open om Lewis Hamilton aan te trekken als het contract van de wereldkampioen bij Mercedes afgelopen is. De Brit is na 2020 vrij om te vertrekken en heeft volgens Italiaanse media zelfs al met de topman van het bedrijf gesproken.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt zaterdag dat er dit jaar twee gesprekken zijn geweest tussen Hamilton en John Elkann, de president van Exor. Dat is het moederbedrijf van onder meer voetbalclub Juventus, autoproducent Fiat Chrysler en ook Ferrari.

Volgens de krant is Elkann groot fan van Hamilton. Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto sprak vrijdag in Abu Dhabi zijn waardering voor de 34-jarige coureur uit. "Hij is zeker weten een geweldige rijder. De wetenschap dat hij in 2021 beschikbaar is, maakt ons blij", sprak de Italiaanse teamleider, die momenteel Sebastian Vettel en Charles Leclerc onder contract heeft staan.

"Ik moet wel zeggen dat het te vroeg is voor een besluit over nieuwe coureurs", voegde Binotto toe. "We zijn blij met de bezetting die we nu hebben. We gaan ergens volgend jaar wel kijken wat verstandig is om te doen."

'Gesprekken met Hamilton'

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder al weten dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat Hamilton ooit voor de verleiding van Ferrari valt. De Oostenrijker zei vrijdag op het Yas Marina-circuit dat hij graag wil weten wat zijn wereldkampioen in de toekomst gaat doen.

"We hebben daar gesprekken over", verklaarde Wolff. "Met elkaar, maar ook met andere belangrijke hoofdrolspelers binnen de organisatie."

Belangrijk voor de toekomst van Hamilton is of Mercedes überhaupt doorgaat in de Formule 1. Het bedrijf heeft sinds mei met Ola Källenius een nieuwe topman, van wie het de vraag is of hij net zo veel brood in het Formule 1-project ziet als zijn voorganger Dieter Zetsche.

Hamilton sprak donderdag al de verwachting uit dat Mercedes na 2020 gewoon in de Formule 1 blijft. Wolff was er kort over, net als over een eventuele contractverlenging met Hamilton die er waarschijnlijk mee samenhangt: "Er moeten nog veel dingen worden besloten. We gaan het deze winter wel zien."