De Formule 1-coureurs zijn zaterdag op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi om 11.00 uur begonnen aan de derde vrije training. De kwalificatie volgt later op zaterdag om 14.00 uur. Mis niets van de laatste Grand Prix van het seizoen via dit liveblog.





GP Abu Dhabi

LIVE:

Derde vrije training

14.00 uur:

Kwalificatie Goedemorgen en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Grand Prix van Abu Dhabi. Veel plezier! GP Abu Dhabi · Verstappen klokt snelste tijd in laatste training van seizoen in Abu Dhabi GP Abu Dhabi · Nog 4 min - Max Verstappen klokt de snelste tijd! Met 1.35,566 is de Nederlander 74 duizendsten rapper dan Hamilton. De stand:



Verstappen 1.35,566 Hamilton +0,074 Bottas +0,089 Albon +0,361 Vettel +0,409 Leclerc +0,444 - Max Verstappen klokt de snelste tijd! Met 1.35,566 is de Nederlander 74 duizendsten rapper dan Hamilton. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 5 min - Verstappen noteert een paarse (snelste) tijd in sector 2.. GP Abu Dhabi · Nog 7 min - Albon verbetert zich en klimt naar de vierde tijd. De Britse Thai geeft twee tienden toe op de snelste tijd van Hamilton. GP Abu Dhabi · Nog 11 min - Verstappen nadert de snelste tijd van Hamilton tot op negen honderdsten. Mercedes pakt de winst vooral in derde sector. De stand:



Hamilton (S) 1.36,640 Bottas (S) +0,015 Verstappen (S) +0,089 Vettel (M) +0,335 Leclerc (M) +0,370 - Verstappen nadert de snelste tijd van Hamilton tot op negen honderdsten. Mercedes pakt de winst vooral in derde sector. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 13 min - Verstappen rijdt naar buiten op de zachte band en gaat een kwalificatiesimulatie afwerken. GP Abu Dhabi · Nog 19 min - Vettel en Leclerc scherpen hun snelste tijden van de dag aan en verwijzen Verstappen terug naar de vijfde plek. Opvallend genoeg rijden beide Ferrari-coureurs op de langzamere mediumband. De stand:



Hamilton (S) 1.36,640 Vettel (M) +0,335 Leclerc (M) +0,370 Bottas (S) +0,549 Verstappen (S) +0,562 - Vettel en Leclerc scherpen hun snelste tijden van de dag aan en verwijzen Verstappen terug naar de vijfde plek. Opvallend genoeg rijden beide Ferrari-coureurs op de langzamere mediumband. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 22 min - Er wordt flink gesleuteld aan de auto van Max Verstappen, maar de Nederlander zit nog wel gewoon in zijn auto. Mocht hij een probleem hebben, dan zal dat in ieder geval niet ernstig zijn. GP Abu Dhabi · Nog 26 min - Na een stint van acht rondes duikt Max Verstappen de pits weer in. De stand:



Hamilton 1.36,640 Bottas +0,549 Verstappen +0,562 Vettel +1,530 Ricciardo +1,631 Gasly +1,939 Grosjean +1,993 Kvyat +2,029 Magnussen +2,139 Albon +2,176 Na een stint van acht rondes duikt Max Verstappen de pits weer in. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 29 min - Verstappen heeft een probleem met zijn dashboard. "Het scherm op mijn stuur is helemaal zwart", zegt de Nederlander, die op de derde plek op de tijdenlijst staat. GP Abu Dhabi · Nog 31 min - De baan wordt sneller en sneller. Zowel Hamilton als Bottas gaat onder de tijd van Bottas door. De stand:



Hamilton 1.36,877 Bottas +0,312 Verstappen +0,325 Vettel +1,293 Ricciardo +1,394 Grosjean +1,849 Albon +1,939 - De baan wordt sneller en sneller. Zowel Hamilton als Bottas gaat onder de tijd van Bottas door. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 33 min - Verstappen rijdt net als de andere coureurs van Mercedes en Ferrari op de zachte band. De stand:



Verstappen 1.37,202 Hamilton +0,497 Bottas +0,709 Vettel +0,968 Ricciardo +1,069 Albon +1,614 - Verstappen rijdt net als de andere coureurs van Mercedes en Ferrari op de zachte band. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 35 min - Verstappen klokt in zijn eerste getimede run meteen de snelste tijd. Met 1.37,202 is de Red Bull-coureur een halve seconde rapper dan Hamilton. GP Abu Dhabi · Nog 38 min - Terwijl Max Verstappen voor het eerst vandaag naar buiten rijdt, klokt Lewis Hamilton de snelste tijd. De stand:



Hamilton 1.37,699 Bottas +0,212 Vettel +0,471 Ricciardo +0,572 Albon +1,117 - Terwijl Max Verstappen voor het eerst vandaag naar buiten rijdt, klokt Lewis Hamilton de snelste tijd. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 40 min - Bottas klokt de eerste serieuze tijd van de dag: 1.37,911. De Fin zal vanwege een gridstraf morgen achteraan moeten starten. GP Abu Dhabi · Nog 45 min - Er staat zowaar een tijd op de tijdenlijst. Lando Norris gaat het Yas Marina Circuit rond in 1.38,987. GP Abu Dhabi · Nog 51 min - Omdat zowel de kwalificatie als de race in totaal andere omstandigheden verloopt, zijn de data die de teams in deze sessie verzamelen waardeloos. Het zou daarom weleens een erg saaie laatste training van dit Formule 1-seizoen kunnen worden. GP Abu Dhabi · Nog 55 min - Het is een rustig begin van deze training. Er zijn nog geen tijden genoteerd en Max Verstappen is zelfs helemaal nog niet op het asfalt verschenen. GP Abu Dhabi · Nog 60 min - Groen! De laatste vrije training van dit Formule 1-seizoen is onderweg. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · 'Tien of meer races winnen in 2020 onmogelijk'

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het volgend seizoen onmogelijk is voor één team om tien of meer Grands Prix te winnen. Het team van Wolff won in 2019 veertien van de twintig tot nu toe verreden races, maar dat gaat in 2020 niet gebeuren. "Wij gaan uiteraard ons best doen, maar we gaan denk ik niet zien dat één renstal er zo veel gaat winnen. Er komt een veel spannender seizoen aan", zegt hij. "We hebben met Mercedes, Red Bull en Ferrari nu al drie teams die races kunnen winnen." GP Abu Dhabi · Dit is de planning voor vandaag en morgen in de Formule 1 bij de laatste Grand Prix van het seizoen:



Zaterdag:

11.00 uur-12.00 uur | Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur | Kwalificatie



Zondag:

14.10 uur | Race