Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat het volgend seizoen voor teams onmogelijk is om tien of meer Grands Prix te winnen. Ook zijn collega's verwachten dat het veld in 2020 dichter bij elkaar zit.

Het team van Wolff won in 2019 veertien van de twintig tot nu toe verreden races, maar dat gaat in 2020 niet gebeuren, aldus de Oostenrijker vrijdag in aanloop naar de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. "We gaan uiteraard ons best doen, maar we gaan denk ik niet zien dat één renstal er zo veel gaat winnen. Er komt een veel spannender seizoen aan."

Hoewel Mercedes de sport al jarenlang domineert, ziet Wolff het veld dichter bij elkaar kruipen. Dat komt vooral doordat de regels sinds begin 2017 ongeveer gelijk gebleven zijn en er in de ontwikkeling kleinere stappen worden gezet.

"Ik zeg altijd al dat prestaties gelijkwaardiger worden als je de reglementen met rust laat in plaats van een muntje opwerpt en weer wat nieuws introduceert", verwees hij naar het pakket met ingrijpende regelwijzigingen voor 2021.

"We hebben met Mercedes, Red Bull en Ferrari nu al drie teams die races kunnen winnen, en als ze het echt voor elkaar hebben een kampioenschap", sprak de 47-jarige teambaas. "En McLaren komt er ook nog aan, die zetten de grootste stappen van alle teams. Die zitten er volgend jaar bij of bijna bij."

'Formule 1 moet innovatie wel blijven stimuleren'

Zijn Renault-collega Cyril Abiteboul is het met Wolff eens, al denkt de Fransman dat op het gebied van de ontwikkeling van de motoren nog wel flinke vooruitgang geboekt kan worden. "Dan heb ik het over nieuwe materialen en nieuwe processen. Dat is best interessant."

"Het is eigenlijk jammer dat we daar niet over kunnen praten omdat het allemaal zo geheimzinnig is", aldus Abiteboul, die ook constateert dat het veld dichter bij elkaar komt.

De technici van Renault hebben veel ideeën over het verbeteren van de motor in de komende tijd. Een goede zaak, vindt de teambaas. "Formule 1 moet innovatie blijven stimuleren."

Mogelijkheden om ontwikkeling te bevriezen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto ziet dat anders. De Italiaan kijkt uit naar het moment dat de motoren niet langer in een moordend tempo ontwikkeld moeten worden om geen achterstand op te lopen.

"Straks komen er mogelijkheden aan om de ontwikkeling van bepaalde onderdelen te bevriezen, waaronder de motor", zei de vijftigjarige teambaas van de 'Scuderia'.

"Er komt een moment dat er nog maar kleine stapjes te zetten zijn. Dus het zou goed voor de duurzaamheid zijn om dat een beetje in te dammen, zodat we de uren op de testbanken wat kunnen beperken", voegde Binotto toe. "Het veld komt nu toch al dichter bij elkaar en het wordt straks alleen maar gelijkwaardiger."

De laatste Grand Prix van 2019 start zondag om 14.10 uur. Zaterdag om 14.00 uur begint de kwalificatie.