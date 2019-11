Max Verstappen denkt dat het lastig wordt om zijn overwinning in de afgelopen race in Brazilië in Abu Dhabi te herhalen. De Red Bull-coureur concludeerde vrijdag na afloop van de eerste vrije trainingen op het Yas Marina Circuit dat Mercedes het te kloppen team is.

"Ik ben nog niet helemaal blij", vatte Verstappen zijn eerste twee sessies van het slotweekend van het Formule 1-seizoen samen. "De auto voelde op zich niet slecht, maar we hebben nog wat werk te doen."

Volgens de Limburger zijn er enkele redenen waarom Red Bull nog niet helemaal uit de verf komt. In de tweede training moest Verstappen ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Valtteri Bottas.

Voordeel is wel dat de Fin zondag achteraan start vanwege een motorwissel. Maar met Lewis Hamilton afrekenen wordt ook al lastig genoeg, denkt de 22-jarige coureur.

"Ze ogen erg sterk. Wij hebben voor morgen in ieder geval nog wat dingen die we moeten verbeteren. Maar dan nog denk ik dat de Mercedes echt moeilijk te verslaan zal zijn", blikte hij vooruit op de race.

'Softbanden slijten te snel'

Een mogelijkheid om Hamilton te kloppen kan liggen in een andere strategie, al lijkt het erop dat alle topcoureurs zaterdag gaan proberen het tweede deel van de kwalificatie door te komen op de mediumbanden, zodat ze daarop kunnen starten in de race.

Starten op de rode softband lijkt tactisch onverstandig. "Die zijn snel over een ronde, maar over langere afstand slijten ze snel", verwacht Verstappen.

Mercedes wist de race in Abu Dhabi de afgelopen vijf jaar te winnen. Verstappen boekte vorig jaar met een derde plek zijn beste resultaat op het Yas Marina Circuit.