Max Verstappen heeft vrijdag de vijfde tijd genoteerd in de tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Valtteri Bottas was de snelste van iedereen, maar de Mercedes-coureur beëindigde de sessie voortijdig door een botsing met Romain Grosjean.

Met 1.36,807 verbeterde Verstappen zich duidelijk ten opzichte van de eerste training, toen hij met 1.37,492 de tweede tijd neerzette. De coureurs van Mercedes en Ferrari waren enkele tienden sneller dan de Red Bull-coureur.

Bottas zette net als in de eerste training de snelste tijd neer: 1.36,256. Door een gridstraf wegens een motorwissel moet de Fin zondag helemaal achteraan beginnen. Lewis Hamilton noteerde achter zijn Mercedes-teamgenoot de tweede tijd.

In de slotfase van de training kwam Bottas in botsing met Grosjean. De Fin wilde de Fransman in de binnenbocht inhalen, maar de Haas-coureur had hem niet gezien in zijn achteruitkijkspiegel. Met behoorlijk wat schade konden beide auto's naar de pitstraat rijden.

Uitslag tweede training GP Abu Dhabi 1. Bottas (Mercedes) 1.36,256

2. Hamilton (Mercedes) 1.36,566

3. Leclerc (Ferrari) 1.36,642

4. Vettel (Ferrari) 1.36,691

5. Verstappen (Red Bull) 1.36,807

6. Albon (Red Bull) 1.37,288

7. Grosjean (Haas) 1.37,601

8. Pérez (Racing Point) 1.37,637

9. Kvyat (Toro Rosso) 1.37,651

10. Gasly (Toro Rosso) 1.37,770

Training bij zonsondergang goede indicatie voor race

De tweede training werd verreden onder dezelfde omstandigheden als de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag, die ook bij zonsondergang plaatsvinden.

Daarom is de tweede sessie een veel betere indicatie voor de snelheid van de teams dan de eerste training bij daglicht in de Verenigde Arabische Emiraten.

Leclerc en Giovinazzi de fout in bij bocht 19

Leclerc was in de tweede training ruim 2,5 seconden sneller dan bij de eerste training. Toch zal de Monegask van Ferrari niet geheel tevreden terugkijken.

Bij het uitkomen van bocht 19 schampte Leclerc met zijn zijkant de barrière langs de baan. Tijdens de eerste training crashte zijn teamgenoot Sebastian Vettel op vrijwel hetzelfde punt.

Bocht 19 veroorzaakte bij meer coureurs problemen. Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo spinde in de rondte, waarna zijn bolide vlak voor de vangrails tot stilstand kwam.

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste van het seizoen. Verstappen heeft elf punten voorsprong op Leclerc in de strijd om de derde plek.