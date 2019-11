Max Verstappen is vrijdag goed begonnen aan het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi. De Red Bull-coureur klokte de tweede tijd in de eerste vrije training.

Verstappen ging op het Yas Marina Circuit rond in 1.37,492 en moest alleen Valtteri Bottas (1.36,957) ruime een halve seconde voorlaten. De coureur van Mercedes zal zondag door een gridstraf achteraan beginnen.

Behalve Verstappen wist alleen wereldkampioen Lewis Hamilton binnen een seconde van Bottas te blijven. Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen niet verder dan de vijfde en zevende tijd op zo'n twee seconden van de tijd van Bottas.

Met nog twee minuten te gaan verloor Vettel de controle over het stuur. Zijn Ferrari spinde en belandde met de achterkant tegen de vangrail. De sessie was daardoor meteen afgelopen.

Uitslag eerste training GP Abu Dhabi 1. Bottas (Mercedes) 1.36,957

2. Verstappen (Red Bull) 1.37,492

3. Hamilton (Mercedes) 1.37,591

4. Albon (Red Bull) 1.38,084

5. Vettel (Ferrari) 1.38,906

6. Grosjean (Haas) 1.39,146

7. Leclerc (Ferrari) 1.39,249

8. Magnussen (Haas) 1.39,350

9. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.39,423

10. Hülkenberg (Renault) 1.39,505

Training ligt stil na motorprobleem Ricciardo

De training werd kort daarvoor al een kwartier stilgelegd doordat Daniel Ricciardo stil kwam te staan op het circuit. De motor van de Renault-coureur plofte en hij liet een oliespoor achter op de baan.

De Grand Prix van Abu Dhabi is de laatste van het jaar. Verstappen strijdt nog met Leclerc om de derde plek in de WK-stand. De Nederlander heeft elf punten voorsprong op de Monegask.