GP Abu Dhabi 聽路聽

Nog 75 min - Het is een rustig begin van deze training. Alleen de beide Ferrari's hebben een getimede ronde gereden. Omdat zowel de race als kwalificatie in totaal andere omstandigheden zal worden verreden - later op de dag koelt het flink af in de woestijn - zijn de data die de teams in deze sessie verzamelen niet waardevol.