In het laatste Formule 1-weekend van dit seizoen wordt vrijdag om 14.00 de tweede vrije training verreden. Eerder op de dag klokte Max Verstappen de tweede tijd in de eerste training in Abu Dhabi. Volg alles in ons liveblog.

Max Verstappen klokt de vijfde tijd in de tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Valtteri Bottas is het snelst, voor teamgenoot Lewis Hamilton (tweede), Charles Leclerc (derde) en Sebastian Vettel (vierde). De derde training in Abu Dhabi begint morgen om 11.00 uur. GP Abu Dhabi · Nog 6 min - Mercedes heeft de auto van Bottas gerepareerd en stuurt de Fin toch nog even op pad. GP Abu Dhabi · Nog 12 min - Het puin is opgeruimd en de sessie wordt hervat. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 16 min - Code rood! De sessie wordt stilgelegd om het puin na de crash van Bottas en Grosjean op te ruimen. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 19 min - Wat een lompe actie! Grosjean ziet Bottas volledig over het hoofd, stuurt naar binnen waarna beide coureurs crashen. Er is behoorlijk wat schade, maar Bottas en Grosjean kunnen weg wel vervolgen. GP Abu Dhabi · Nog 22 min - Charles Leclerc heeft problemen met zijn boordradio. Het is een spaarzaam hoogtepuntje in deze saaie training. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 33 min - De stand met nog een half uur te gaan:



Bottas 1.36,256 Hamilton +0,310 Leclerc +0,386 Vettel +0,435 Verstappen +0,551 Albon +1,032 - De stand met nog een half uur te gaan: GP Abu Dhabi · Nog 42 min - Gele vlag! Antonio Giovinazzi spint op het asfalt en mag van geluk spreken dat hij hier de vangrail niet raakt. De Italiaan kan na wat draai- en keerwerk zijn weg vervolgen. GP Abu Dhabi · Nog 48 min - Max Verstappen verbetert zichzelf. Hij klokt een tijd van 1.36,811, maar komt daarmee niet van de vierde plaats af. GP Abu Dhabi · Nog 51 min - Max Verstappen is inmiddels voorbijgestreefd door Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. De Limburger kan in de achtervolging. GP Abu Dhabi · Nog 59 min - Oef! Charles Leclerc kust de vangrail na wat overstuur, maar kan zonder veel schade verder. Hier blijft Ferrari een zware klapper bespaard. De lichtknal die zich bij de botsing ontwikkelt, verraadt schade aan de auto, maar dat lijkt wel mee te vallen. GP Abu Dhabi · Nog 64 min - Max Verstappen is nog altijd de snelste man in Abu Dhabi, maar de concurrentie zit hem achter de vodden. Valtteri Bottas is slechts 96 duizendsten trager dan de Limburger. GP Abu Dhabi · Een foto die beklijft. Max Verstappen dendert langs de cameralens, terwijl de zon langzaam onder de horizon verdwijnt in Abu Dhabi. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Een oude bekende in Abu Dhabi: Fernando Alonso. De oud-coureur van Ferrari meldt zich in de pitbox van McLaren, zijn voormalige renstal. GP Abu Dhabi · Nog 78 min - Max Verstappen rijdt direct de snelste tijd op het Yas Marina Circuit. Op de mediumband is hij bijna een seconde sneller dan Charles Leclerc. GP Abu Dhabi · Nog 80 min - Max Verstappen rijdt uit de pitstraat. Hij gaat zijn eerste vliegende ronde noteren. GP Abu Dhabi · Nog 83 min - Veel coureurs besluiten direct na het startsignaal de baan op te zoeken. Max Verstappen blijft nog even op de grid. Ondertussen noteert Kevin Magnussen de snelste tijd: 1.39,248. GP Abu Dhabi · Nog 87 min - Deze tweede vrije training is overigens een goede test voor de race van zondag. De teams kunnen de omstandigheden van de race exact nabootsen, want ook die begint om 17.00 uur (lokale tijd). Welke snufjes krijgen we te zien? GP Abu Dhabi · Nog 90 min - De lampen gaan op groen op het Yas Marina Circuit. De coureurs kunnen naar buiten voor de tweede vrije training in Abu Dhabi. GP Abu Dhabi · Ferrari vervangt versnellingsbak Vettel zonder gevolgen

Na zijn crash in de eerste vrije training heeft Ferrari de versnellingsbak in de bolide van Sebastian Vettel vervangen. Dat heeft geen gevolgen voor de race van de Duitser, want de versnellingsbak is alleen voor vandaag bedoeld. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Dit was de top tien van de eerste vrije training:

Valtteri Bottas Max Verstappen Lewis Hamilton Alexander Albon Sebastian Vettel Romain Grosjean Charles Leclerc Kevin Magnussen Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg GP Abu Dhabi · Formule 1 · Hamilton: 'Mercedes gaat niet vertrekken uit de Formule 1'

Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes ook na 2020 in de Formule 1 actief zal blijven. De laatste maanden wordt getwijfeld of het dominante team wil doorgaan. Net als bijvoorbeeld Ferrari heeft Mercedes nog geen contract voor 2021 met Liberty Media. "Mercedes blijft wel, hoor", zegt Hamilton desgevraagd in Abu Dhabi. Zijn woordvoerder voegt daaraan toe dat dit geen officiële aankondiging was. "Maar de bestuursleden zijn hier dit weekend, dus ik vraag het nog wel een keer aan ze." GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Alleen Bottas sneller dan Verstappen in eerste training Abu Dhabi

Valtteri Bottas klokt de snelste tijd in de eerste training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. De Fin is op de mediumband een halve seconde sneller dan Max Verstappen (tweede), die op de zachte band rijdt. Lewis Hamilton completeert de top drie. Sebastian Vettel zorgt met een crash voor een voortijdig einde van de training. De Duitser, die de vijfde tijd op de klokken zet, schuift achterstevoren de vangrail in en breekt daarmee zijn ophanging af. GP Abu Dhabi · Nog 1 min - Vettel verliest in de laatste sector de controle over zijn auto en schuift achterstevoren de vangrail in. Daarmee komt de sessie ten einde. GP Abu Dhabi · Nog 2 min - Code rood! Sebastian Vettel staat achterstevoren in de vangrail. GP Abu Dhabi · Nog 7 min - Renault meldt dat het stilvallen van Ricciardo te maken heeft met een motorprobleem. Omdat het een oude motor betreft, heeft dat geen gevolgen voor de rest van het weekend. Formule 1 · GP Abu Dhabi · Nog 16 min - De baan wordt vrijgegeven en de sessie is hervat. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 30 min - Code rood! Daniel Ricciardo staat vlak voor de pitstraat stil met een kapotte Renault. GP Abu Dhabi · Nog 34 min - Verstappen verbetert zich op de zachte band en klimt naar de tweede plek. De Nederlander nadert de tijd van Bottas, die op de mediumband de snelste tijd heeft genoteerd, tot op een halve seconde. GP Abu Dhabi · GP Abu Dhabi · Nog 40 min - Mocht u deze training overslaan, dan mist u vooralsnog weinig. De coureurs werken foutloos hun rondes af. Mercedes is voorlopig het snelst. GP Abu Dhabi · Nog 47 min - De training is bijna halverwege en Mercedes heeft in het eerste gedeelte van de sessie de toon gezet. De stand:



Hamilton 1.37,591 Bottas +0,348 Verstappen +0,634 Vettel +1,431 Leclerc +1,658 Albon +1,766 - De training is bijna halverwege en Mercedes heeft in het eerste gedeelte van de sessie de toon gezet. De stand: GP Abu Dhabi · Nog 53 min - Problemen bij Lewis Hamilton. "Ik heb geen vermogen meer", zegt de Brit, die langzaam richting de pits rijdt, via de boordradio. GP Abu Dhabi · Nog 60 min - De stand na een half uur trainen:



Bottas 1.37,939 Verstappen +0,557 Hamilton +0,627 Vettel +1,083 Leclerc +1,310 Albon +1,519 - De stand na een half uur trainen: GP Abu Dhabi · Nog 66 min - Max Verstappen klokt zijn eerste tijd van het weekend. Met 1.39,175 is de Nederlander 1,2 seconden langzamer dan de snelste tijd van Bottas. GP Abu Dhabi · Nog 71 min - Bottas schroeft het tempo op en klokt de snelste tijd. Met 1.37,975 is de Fin, die dit weekend een gridstraf door een motorwissel heeft, minstens twee seconden sneller dan de andere coureurs.