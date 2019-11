Lewis Hamilton verwacht dat Mercedes ook na 2020 in de Formule 1 actief zal blijven. De laatste maanden wordt getwijfeld of het dominante team wil doorgaan. Net als bijvoorbeeld Ferrari heeft Mercedes nog geen contract voor 2021 met Liberty Media.

"Mercedes blijft wel, hoor", zei Hamilton donderdag desgevraagd in Abu Dhabi. Zijn woordvoerder voegde er aan toe dat dit geen officiële aankondiging was. "Maar de bestuursleden zijn hier dit weekend, dus ik vraag het nog wel een keer aan ze", zei de Britse coureur er direct achteraan.

"Dat zijn allemaal hardcore racers, dus ik maak me geen zorgen. Dingen kunnen natuurlijk veranderen, maar daar kom ik dan wel achter", aldus de zesvoudig wereldkampioen, die zijn eigen contract met de renstal na 2020 ziet aflopen.

Reden om te vertrekken heeft Hamilton niet, want hij pakte dit jaar voor de derde keer op rij de titel. "Het is een geweldig seizoen voor ons", stelde de 34-jarige Brit. "Ik ben echt trots op het werk dat ik samen met mijn engineer Bono (Peter Bonnington, red) heb verricht."

Hamilton vindt het moeilijk om nog verbeterpunten te vinden, maar gaat in de winterpauze toch op zoek naar dingen die misschien moeten veranderen. "We hebben niet alle races gewonnen, dus het kan echt nog beter", zei hij ambitieus.

Hamilton op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi (Foto: Pro Shots)

'Wil zo'n weekend niet nog eens meemaken'

Zo verliep de afgelopen Grand Prix in Brazilie niet naar wens. Max Verstappen was het hele weekend sneller, haalde Hamilton twee keer in en ging uiteindelijk met de zege aan de haal.

Mercedes maakte enkele strategische fouten en Hamilton kreeg zelf een straf omdat hij Alexander Albon bij een inhaalpoging in de rondte tikte. Hij moest daarom zijn podiumplaats inleveren en werd zevende. "Zo'n weekend wil ik niet nog eens maken", was Hamiltons conclusie.

Toch is er een reële kans dat hij het in 2020 vaker met Verstappen en Red Bull aan de stok gaat krijgen. "Doorgaans wordt Red Bull aan het einde van het jaar steeds beter. Ik weet eigenlijk niet waarom dat is, maar ze beginnen nooit zo sterk als ze eindigen", analyseerde Hamilton. "Maar dat kan komend seizoen zomaar anders zijn."