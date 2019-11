De Formule 1 sluit zondag in Abu Dhabi het zeventigste seizoen uit de historie van de sport af. Lewis Hamilton is al wereldkampioen en de constructeurstitel is vergeven aan Mercedes. Vijf redenen om dit weekend toch naar de 21e en laatste Grand Prix van 2019 te kijken.

Nieuw Nederlands record in de maak

Max Verstappen presteert veel beter in de Formule 1 dan al zijn landgenoten voor hem deden. Zondag kan de Limburger als derde eindigen in de WK-stand, wat een verbetering zou zijn van zijn hoogste klassering uit 2018. Toen was hij na 21 races vierde. Verstappen hoeft alleen maar rekening te houden met Charles Leclerc in de Ferrari, die elf punten achter de Nederlander staat.

Mocht de Monegask onverhoopt winnen, dan heeft Verstappen minimaal een derde plaats nodig om ook die plaats in de eindstand vast te houden. Leclerc zei er donderdag "vol voor te gaan". Verstappen was er op zijn kenmerkende wijze laconiek over, maar gaf toch toe dat "derde beter staat dan vierde of vijfde".

Verstappen en Leclerc blikten donderdag al vooruit op de strijd om de derde plaats (Foto: Pro Shots)

De slag om het middenveld

Renault (91 punten), Toro Rosso (83 punten), Racing Point (69 punten) en Alfa Romeo (57 punten) knokken nog om een hogere klassering in de eindstand van het constructeurskampioenschap, om wat extra miljoenen aan prijzengeld op te strijken. In eerdere seizoenen ging dat er vaak hard aan toe.

Voor Renault zou het een klein schandaal zijn om als fabrieksteam achter Toro Rosso te eindigen. Alfa Romeo pakte in Brazilië een grote bak punten met een vierde en een vijfde plaats en heeft zoiets opnieuw nodig om nog echte stappen te zetten. De kans op stevige duels is groot.

De strijd om de zesde plaats

Twee coureurs waren dit seizoen teamgenoot van Verstappen en allebei zijn ze nog verwikkeld in de strijd om de zesde plaats in het kampioenschap. Pierre Gasly en Alexander Albon komen allebei in aanmerking voor de titel 'best of the rest', achter alle coureurs die in 2019 minimaal een race wonnen.

Daarvoor moeten ze ook afrekenen met Carlos Sainz, de McLaren-coureur die donderdag stelde zijn uitstekend verlopen seizoen in stijl te willen afsluiten. De Spanjaard heeft 95 punten, net als Gasly. Albon heeft er 84 en moet echt aan de slag, maar beschikt met zijn Red Bull normaal gesproken wel over de snelste auto.

Carlos Sainz pakte (net als Pierre Gasly) in Brazilië zijn eerste podium in de Formule 1 (Foto: Pro Shots)

Afscheid van publiekslievelingen

Nico Hülkenberg (32) en Robert Kubica (34) rijden in Abu Dhabi vooralsnog hun laatste Formule 1-race. Daarmee verliezen de fans twee aansprekende namen. Hülkenberg werd de laatste jaren omarmd als halve Nederlander. De vlak over de grens geboren Duitser spreekt de taal en verscheen ooit zelfs in een populaire Nederlandse talkshow. Kubica is minder populair in Nederland, maar zorgde dit jaar wel weer voor vele Poolse fans op de circuits.

De vraag is wie er trotser is op zijn loopbaan. Hülkenberg scoorde maar liefst 511 punten in 176 races, maar stond nooit op het podium. Kubica pakte 'maar' 274 punten in 96 Grands Prix, maar stond wel 12 keer op het podium, waarvan één keer op de hoogste trede (in Canada, 2008). Hoe mooi zou het zijn als 'Hulk' in Abu Dhabi dan toch een keer het ereschavot mag betreden?

Grand Prix van Abu Dhabi (Nederlandse tijden) Eerste vrije training - vrijdag 10.00 uur

Tweede vrije training - vrijdag 14.00 uur

Derde vrije training - zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie - zaterdag 14.00 uur

Race - zondag 14.10 uur

De race die misschien wel veel zegt over 2019

Max Verstappen kreeg donderdag de vraag of zijn auto nu dichter bij een wereldtitel-winnend niveau zit dan ooit. "Ja", was zijn antwoord. Het tempo in Brazilië was indrukwekkend en een herhaling daarvan in Abu Dhabi zou Red Bull Racing met veel vertrouwen de winter in sturen.

Maar er zijn wat kanttekeningen. De motoren van Hamilton en Sebastian Vettel lopen op hun laatste poten, omdat ze er maar drie hebben gebruikt in een seizoen. Verstappen rijdt al met zijn vijfde krachtbron. Bovendien wist Mercedes al een tijdje dat het wel goed zou komen in 2019, dus is de focus vrij snel verschoven naar 2020.

Kortom: een zege van Verstappen zegt veel over de huidige vorm van zijn auto, maar het is tegelijkertijd slechts een positieve indicatie voor een eventuele herhaling in Melbourne in maart volgend jaar.