Charles Leclerc heeft met zijn teamgenoot Sebastian Vettel gesproken over hun botsing in Brazilië, waarbij beide Ferrari-coureurs uitvielen. De kou is volgens de Monegask uit de lucht.

"We mogen wel blijven racen, maar moeten elkaar meer ruimte geven. Het was maar een kleine tik, maar met veel drama als gevolg", blikte Leclerc donderdag in Abu Dhabi terug op het incident van twee weken geleden.

In ronde 65 van de Braziliaanse Grand Prix haalde Vettel zijn jonge teamgenoot in, bewoog vervolgens te snel naar links, en raakte daarbij met zijn achterwiel het voorwiel van de andere Ferrari. Twee lekke banden en twee uitvalbeurten waren het gevolg.

"Ik heb er met Sebastian over gebeld. Hij had niet naar links moeten gaan, dat weet hij", legde Leclerc uit. "En ik had beter mijn best moeten doen om hem te ontwijken. Maar alles is nu duidelijk."

De 21-jarige coureur stelde dat er geen straffen in het verschiet liggen, mocht de situatie zich herhalen. "Nee, dat valt wel mee", lachte hij. "Maar we moeten wel minder agressief zijn. Daar moeten we een compromis in vinden. Dit was in ieder geval niet goed voor het team."

Zelfs de hoogste baas van het moederbedrijf van het team, John Elkann, heeft zich negatief uitgelaten over het incident. Hij benadrukte dat de coureurs Ferrari niet te schande moeten maken. "Het zal niet meer gebeuren", zei Leclerc donderdag meermaals instemmend.

Charles Leclerc won in zijn eerste jaar bij Ferrari al twee keer en stond zeven keer op poleposition. (Foto: Pro Shots)

Leclerc wil derde plaats van Verstappen nog afpakken

Ferrari herstelde zich in Brazilië enigszins van de vormdip in de Verenigde Staten. Leclerc wil dat hervonden momentum meenemen naar Abu Dhabi, waar hij de derde plaats van Max Verstappen in de WK-stand weer kan terugpakken. Daarvoor moet hij een achterstand van elf punten goedmaken. "Daar ga ik in ieder geval alles aan doen. Ik wil graag op het podium eindigen", zei hij vastberaden.

Daarna volgt de winterpauze na het eerste seizoen van de jonge Monegask bij Ferrari, waarin hij twee keer won en zeven polepositions pakte. "Het was een raar seizoen, maar ook een positief seizoen", blikte hij terug. "We begonnen heel slecht, maar hebben het hele jaar progressie geboekt, dat is het belangrijkste."

Voor Leclerc wordt het ondanks zijn doorbraakjaar een rustige winter. "Klopt, het is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik na het seizoen niet van team wissel", legde hij uit. De vrije tijd kan hij bijvoorbeeld steken in het versturen van kerstkaarten. Op de vraag of teamgenoot Vettel er dan ook een krijgt, reageerde hij lachend: "Ja hoor."