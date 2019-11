Max Verstappen denkt dat Red Bull in de huidige vorm het dichtst bij een auto zit die de wereldtitel kan winnen sinds zijn debuut bij het team in 2016.

"Je moet altijd afwachten waar de rest mee komt", blikte de Nederlander donderdag daags voor de slotrace van het huidige Formule 1-seizoen in Abu Dhabi alvast vooruit op 2020. Toch beaamde hij dat Red Bull momenteel dicht op het niveau zit om volgend jaar wereldkampioen Lewis Hamilton aan te vallen.

De renstal van de Nederlander is doorgaans wel sterker aan het einde van het jaar en minder aan het begin van het seizoen. "We gaan er alles aan doen om volgend jaar direct competitief te zijn", aldus Verstappen. "Ik wil echt voor de wereldtitel gaan."

Dat het vertrouwen bij de Limburger groot is, komt ook door de stappen die motorleverancier Honda dit seizoen heeft gezet. "Dat is veelbelovend. We hebben wat goede resultaten geboekt en de betrouwbaarheid is ook goed, we hebben veel geleerd", loofde hij de Japanse motorbouwer.

"Maar we willen winnen, dus tevreden kunnen we nog niet zijn", voegde hij toe. "Toch heb ik wel vertrouwen in een positieve start van 2020."

Max Verstappen poseert voor de laatste race van het Formule 1-seizoen nog een keer met zijn team. (Foto: Pro Shots)

'De top zit dicht bij elkaar'

Voor de coureurs op vakantie kunnen en er volle bak aan de nieuwe auto kan worden gewerkt, moet eerst het slotstuk op het Yas Marina-circuit nog worden afgewerkt. Verstappen won twee weken geleden in Brazilië de voorlaatste race, maar weet niet zeker of hij zondag ook op het hypermoderne circuit in de woestijn de sterkste kan zijn.

"Ik weet nog niet wie hier snel is", was hij terughoudend. "Op basis van het hele seizoen moet je natuurlijk Mercedes zeggen. Maar de top zit dicht bij elkaar. Het gaat vooral om het vinden van de juiste afstelling."

In tegenstelling tot wereldkampioen Hamilton staat er voor Verstappen nog wel iets op het spel. Hij moet zijn derde plaats in de WK-stand verdedigen tegenover Charles Leclerc in de Ferrari, al maakt de 22-jarige coureur zich daar ook weer niet heel druk om. "Natuurlijk is derde altijd beter, maar uiteindelijk win ik liever gewoon de wereldtitel."