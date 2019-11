Na 176 Grands Prix-starts neemt Nico Hülkenberg zondag in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1. De Duitser heeft geen stoeltje kunnen vinden voor 2020 en heeft daar naar eigen zeggen wel vrede mee.

"Vanaf mijn zevende is dit mijn leven. Ik heb nog nooit een pauze gehad", blikte de ontspannen Hülkenberg donderdag op het Yas Marina-circuit terug op zijn loopbaan als coureur.

Volgend seizoen neemt Esteban Ocon de plaats van de Duitser in bij Renault. Donderdag werd bekend dat de Canadees Nicholas Latifi bij Williams de vervanger wordt van Robert Kubica, waardoor nu ook het laatst overgebleven stoeltje voor 2020 definitief is ingevuld.

"Ik vind het eigenlijk wel prima", antwoordde de 32-jarige Hülkenburg op de vraag wat hij van zijn situatie vindt. "Even geen races voor een paar maanden. Niet dat moordende ritme, niet steeds op een bepaald tijdstip ergens moeten zijn. Dat ziet niet iedereen, maar het kan echt heel intens zijn."

Toch gaat Hülkenberg niet thuis op de bank zitten. "Nee, ik heb nog wel wat projecten en zaakjes lopen waarmee ik aan de slag ga". Ook sleutelen aan oude motoren, zoals zijn landgenoot Sebastian Vettel graag doet, behoort tot de mogelijkheden. "Wie weet. Ik ben ook wel iemand die graag met zijn handen bezig is."

'Bevoorrecht om in deze sport te mogen werken'

De deur naar een vervolg van zijn loopbaan als coureur is zeker niet dicht. "Misschien komen de muren snel op me af, dan kijken we weer verder. Niemand weet wat voor kansen ik in de toekomst nog krijg", aldus Hülkenberg.

Dat kan ook zomaar weer in de Formule 1 zijn, ondanks zijn klachten over het drukke schema. "Dit is een fantastische baan en we zijn bevoorrecht om in deze sport te mogen werken. Formule 1 is heel speciaal, ik blijf de races uiteraard kijken."

Eind augustus werd al bekend dat Hülkenberg mocht vertrekken bij Renault. Het was geen verrassing voor de Duitser. "Ik weet hoe dit heeft kunnen gebeuren, dus ik ben niet gefrustreerd. Dat we dit jaar geen vooruitgang hebben geboekt is er wel een onderdeel van. Er hing een negatieve vibe in het team. Ik ben niet bitter, misschien komt het wel op het juiste moment."

Hülkenberg wenst zijn team succes. "Er komen interessante tijden voor ze aan. Renault wil echt verder komen, maar dit was niet het seizoen dat we nodig hadden. Dus het wordt nu zaak voor ze om echt terug te slaan."

Nico Hülkenberg komt sinds 2010 uit in de Koningsklasse (Foto: Pro Shots)

Coureur met de meeste races zonder een podium

Door het einde aan zijn loopbaan in de Formule 1 blijft Hülkenberg wel met een vervelend record zitten. Hij is de coureur die meeste races heeft gereden zonder ooit op het podium te hebben gestaan (176). Hij haalt zijn schouders erover op. "Het is nu eenmaal zo. Uiteraard had ik het graag anders gezien, maar er waren altijd weer factoren of omstandigheden waardoor het niet lukte. Zo is het leven nu eenmaal."

Het is voor Hülkenberg wel duidelijk dat hij in zijn loopbaan een aantal verkeerde keuzes heeft gemaakt. Sinds zijn debuut in 2010 bij Williams reed hij altijd voor teams die in het middenveld bivakkeerden. Hij kwam ook nog uit voor Force India en Sauber.

"Je neemt in de Formule 1 vaak een besluit over een team, maanden voordat je er komt en dan kan er alweer van alles veranderd zijn. Dat maakt het lastig", verdedigde de Duitser zich. "Achteraf had ik bijvoorbeeld niet naar Sauber moeten gaan in 2013. Dat was niet de beste keuze van mijn loopbaan."

En zijn grootste gemiste kans? "Dat was zonder meer de Braziliaanse Grand Prix van 2012. Die kwam laatst toevallig nog voorbij toen ik in bed klassieke races lag te kijken."

Hülkenberg lag die dag vijftig seconden voor op het veld tot in ronde 23 de safetycar de baan opkwam. Hij eindigde uiteindelijk 'slechts' als vijfde. "Dat was een speciale dag. Je weet nooit hoe ik er nu bij had gezeten als het toen allemaal anders was gelopen."