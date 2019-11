Valtteri Bottas begint de Grand Prix van Abu Dhabi zondag achteraan. De Fin van Mercedes laat zijn motor vervangen en krijgt daardoor een gridstraf.

Bottas kon de Grand Prix van Brazilië twee weken geleden niet uitrijden door een vermeend olielek. Reparatie van de motor bleek geen optie en aangezien het gebruiken van een oude krachtbron te risicovol is, zijn meerdere onderdelen vervangen.

De dertigjarige Bottas is door zijn onvermijdelijke gridstraf veroordeeld tot een inhaalrace in Abu Dhabi, waar hij twee jaar geleden nog als eerste over de finish kwam. Vorig jaar eindigde de zevenvoudig Grand Prix-winnaar als vijfde.

Van de twintig races die dit seizoen zijn verreden, stond Bottas slechts vijf keer niet op het podium. De huidige nummer twee in de WK-stand won de Grands Prix van Australië, Azerbeidzjan, Japan en de Verenigde Staten.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur. Vorig jaar ging de zege op het Yas Marina Circuit naar wereldkampioen Lewis Hamilton, Bottas' teamgenoot bij Mercedes.