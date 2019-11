Williams heeft donderdag bevestigd dat Nicholas Latifi volgend seizoen voor het team gaat rijden. De Canadees volgt de afzwaaiende Robert Kubica op.

Latifi werd al langer aan het voor 2020 lege stoeltje van Williams gelinkt. De 24-jarige coureur fungeerde dit seizoen al als testrijder voor de Britse renstal en deed in die hoedanigheid al zes keer mee aan de eerste vrije training voor een Grand Prix.

"Ik ben dolblij dat ik volgend seizoen Williams-coureur ben. Dit jaar heb ik al met volle teugen genoten van de samenwerking met het team en ik kijk er naar uit om straks in Australië mijn Formule 1-debuut te maken", zegt Latifi op de site van Williams.

Op dit moment worden de stoeltjes bij Williams bezet door George Russell en Kubica, die in september bekendmaakte na dit seizoen te stoppen. De Pool keerde dit jaar juist terug in de Formule 1, nadat hij in 2011 bij een rallycrash bijna zijn arm verloor.

Door het nieuws over Latifi is het deelnemersveld voor het volgende Formule 1-seizoen compleet. Er zijn relatief weinig mutaties ten opzichte van het huidige veld, want naast Williams ruilt alleen Renault van coureur (Esteban Ocon voor Nico Hülkenberg).

Red Bull Racing bracht in de zomerstop al een wijziging door. Pierre Gasly werd teruggezet naar zusterteam Toro Rosso en Alexander Albon bewandelde de omgekeerde route. Red Bull houdt daar voor 2020 aan vast.