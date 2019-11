Red Bull Racing zal ook in 2021 met een motor van Honda rijden. Het Oostenrijkse team van Max Verstappen maakte woensdag bekend dat het contract met het Japanse bedrijf met een jaar is verlengd.

Red Bull rijdt dit seizoen voor het eerst met een motor van Honda, nadat het topteam vorig jaar na een jarenlange samenwerking stopte met Renault. Zusterteam Toro Rosso heeft al sinds 2018 de beschikking over een Honda-motor.

Het contract van Red Bull met de Japanse motorleverancier zou aan het einde van volgend seizoen aflopen en daarom was er enige onzekerheid over de samenwerking, maar daar heeft de renstal van teambaas Christian Horner dus een einde aan gemaakt.

Het eerste seizoen van de samenwerking tussen Red Bull en Honda verloopt grotendeels goed. De motor is betrouwbaarder dan die van Renault die vorig seizoen gebruikt werd en Red Bull kon in meerdere Grands Prix concurreren met Mercedes en Ferrari.

Verstappen sprak regelmatig lovend over de samenwerking met Honda. De Nederlander zei in augustus dat hij niet meer bang is op de snelle circuits. "Vorig jaar misten we vermogen en daardoor was het op snelle circuits best pijnlijk. Dit jaar zitten we dichter bij Mercedes."

Verstappen positief over samenwerking met Honda

De 22-jarige Verstappen eindigde dit seizoen tot dusver acht keer op het podium. Hij won de Grands Prix in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië, kwam in Hongarije als tweede over de finish en eindigde in Australië, Spanje, Singapore en de Verenigde Staten als derde.

Naast zijn drie overwinningen slaagde Verstappen er dit seizoen met een Honda-motor bovendien in om zijn eerste poleposition te veroveren. Hij reed in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd en herhaalde dat in Mexico en Brazilië. Zijn poleposition in Mexico moest Verstappen overigens inleveren na het negeren van een gele vlag.

Een van de hoogtepunten van het seizoen voor Honda was de Grand Prix van Brazilië op 17 november. Met Verstappen en Pierre Gasly (Toro Rosso) eindigden er twee coureurs met een Honda-motor op het podium, terwijl Verstappens teamgenoot Albon zonder zijn botsing met Lewis Hamilton in de laatste ronde normaal gesproken ook op het podium was geëindigd.

Het Formule 1-seizoen wordt zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Verstappen bezet op dit moment de derde plek in de WK-stand met 260 punten, elf meer dan nummer vier Charles Leclerc van Ferrari.