In de Verenigde Arabische Emiraten wordt komend weekend de laatste Formule 1-race van het seizoen verreden. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Abu Dhabi.

Gaat Max Verstappen na zijn knappe zege in Brazilië ook winnen op het Yas Marina Circuit?

Tom Coronel: "Ja, het is heel simpel: als je in Brazilië kan winnen, waarom hier dan niet? Het is een beetje een Mercedes-circuit, maar de baan is ook vrij technisch en dat ligt Verstappen wel."

"Drie jaar geleden heb ik de race in Abu Dhabi samen met Jos Verstappen op het dakterras van Red Bull gezien. Max spinde toen al in de eerste ronde, maar werd toch nog vierde. Dat toont wel aan dat deze baan hem goed ligt. Hij heeft elf punten voorsprong op Charles Leclerc van Ferrari in de strijd om de derde plek van het WK en die gaat hij makkelijk vasthouden."

Verstappen in Abu Dhabi 2015: Zestiende (Toro Rosso)

2016: Vierde (Red Bull)

2017: Vijfde

2018: Derde

Over Ferrari gesproken: in Brazilië ging het helemaal mis toen Leclerc en Sebastian Vettel elkaar van de baan reden. Moet het team een nummer één en nummer twee bij de coureurs aanwijzen?

"Dat kun je niet doen, maar het is wel belangrijk dat de coureurs elkaar gaan respecteren. Ik vond het echt een heel domme actie van Vettel om Leclerc zo naar de buitenkant te duwen."

"Dacht hij nou echt dat hij Leclerc zo kon intimideren? Formule 1-coureurs hebben een ego zo groot dat het door het dak schiet, die laten zich echt niet intimideren."

Strijd om derde en vierde plek WK-stand 3. Verstappen (Red Bull) 260 punten

4. Leclerc (Ferrari) 249 punten

5. Vettel (Ferrari) 230 punten

Vind je dat Verstappen dit jaar veel verbeterd is?

"Ja, hij groeit elk jaar, terwijl Vettel en Lewis Hamilton al op hun top zitten. Verstappen is vooral kalmer geworden. Voorheen kon hij nog wel eens zijn gal spuwen over de boordradio of in interviews. Dat is de helft minder geworden."

"Ook op de baan is hij kalmer, en dan maak je vaker de juiste keuzes. Hij is nu ook vaker tevreden als hij niet gewonnen heeft, maar wel het maximale resultaat heeft geboekt. Vroeger was hij dan teleurgesteld, nu is hij realistischer."

Starttijden GP Abu Dhabi Eerste training: vrijdag 10.00 uur

Tweede training: vrijdag 14.00 uur

Derde training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

Wat zeggen de resultaten van de laatste paar races al over komend seizoen?

"Stel dat Verstappen na Brazilië hier ook wint, dan begint hij echt als titelfavoriet aan het nieuwe seizoen. Natuurlijk komen er nieuwe auto's, maar de regels blijven hetzelfde."

"Red Bull is vaak het team dat zich in de loop van het seizoen het best ontwikkelt en dit jaar is dat ook zo. Waarschijnlijk zullen ze met een hele goede auto aan het nieuwe seizoen beginnen."

Laatste winnaars GP Abu Dhabi 2018: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2017: Valtteri Bottas (Mercedes/Finland)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2015: Nico Rosberg (Mercedes/Duitsland)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

Wat is er bijzonder aan het Yas Marina Circuit?

"Ik vind het een gave baan. Het is er vrij stoffig, maar in de loop van het weekend verdwijnt dat en krijg je steeds meer grip."

"Daarnaast is het leuk dat de race bij zonsondergang verreden wordt. Bij de start schijnt de zon en de finish is in het donker. Het asfalt wordt koeler, waardoor je ook meer grip krijgt."

"Aan het eind is de baan dus heel anders dan aan het begin en dat zul je ook tijdens de race merken. De baan heeft een paar goede inhaalmogelijkheden, waar je door heel laat in te remmen iemand aan de binnenkant voorbij kan steken, zoals Verstappen en Daniel Ricciardo dat zo goed kunnen. Het kan een hele leuke race worden."