Red Bull Racing mikt in 2020 op de wereldtitel met Max Verstappen. Volgens teambaas Christian Horner is de Oostenrijkse renstal op de goede weg voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

"Ons doel voor komend seizoen is de wereldtitel en dat is ook de doelstelling van Honda en Max. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje", zegt de 46-jarige Horner in gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport.

Red Bull en motorleverancier Honda werken dit jaar voor het eerst samen en volgens Horner is dat succesvol verlopen, maar moet 2019 wel gezien worden als een overgangsjaar. "We hebben meer punten verzameld dan in de voorbije twee jaren, hoewel onze tweede auto het in vergelijking met vroeger iets minder heeft gedaan."

"We hebben races gewonnen, polepositions behaald en snelste raceronden neergezet", vervolgt Horner. "Na twaalf jaar met dezelfde motorpartner (Renault, red.) te hebben gewerkt heb je tijd nodig om te wennen aan een nieuwe fabrikant."

"Maar de prestaties worden beter, de betrouwbaarheid is uitstekend en de communicatie verloopt goed. Ik voel dat er iets tot stand aan het komen is waardoor we in 2020 helemaal vooraan kunnen meedoen."

In de persoon van Verstappen won Red Bull dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk, Duitsland en Brazilië. Ook pakte Verstappen poleposition in Hongarije en Brazilië.

Red Bull Racing won dit jaar met Max Verstappen onder meer in Brazilië. (Foto: Pro Shots)

'Verstappen en Hamilton lastigste teamgenoten'

Red Bull Racing nam in de zomerstop de beslissing om voor een nieuwe teamgenoot van Verstappen te kiezen. Alexander Albon werd overgenomen van het zusterteam Toro Rosso en Pierre Gasly bewandelde vanwege tegenvallende resultaten de omgekeerde route. Het is echter niet uitgesloten dat de Fransman in de toekomst weer voor Red Bull gaat rijden.

"Als dat niet het geval was, hadden we meteen afscheid van Gasly genomen", licht Horner toe. "Maar hij heeft een contract gekregen voor 2020 (bij Toro Rosso, red.) en krijgt zo de kans om zich weer te bewijzen voor Red Bull."

"Of het moeilijk is om de teamgenoot van Verstappen te zijn? Max en Lewis Hamilton zijn waarschijnlijk de twee lastigste teamgenoten om te hebben van het veld. Het is voor elke coureur moeilijk om tegen deze twee te rijden", aldus Horner.

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend afgesloten met de laatste Grand Prix van het jaar. De race op het circuit van Abu Dhabi begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd).