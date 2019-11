Nyck de Vries is er niet in geslaagd om ook in zijn tweede Formule E-race punten te pakken. Hij kwam als achtste over de streep, maar zakte door een tijdstraf terug naar plek zestien. Robin Frijns leek in de E-Prix van Dirayah op weg naar een mooie uitslag, tot hij in de muur belandde.

De Vries moest na een fout in de kwalificatie helemaal achteraan het veld beginnen in de raceklasse voor elektrische auto's. Na een knappe inhaalrace eindigde de Formule 2-kampioen op de achtste plek. Na afloop werd hij echter teruggezet naar plek zestien.

De Vries kreeg vijf seconden tijdstraf vanwege problemen met zijn dynamo. Daarnaast had hij volgens de wedstrijdleiding ingehaald tijdens de safetycar, waardoor hij nog eens 24 seconden extra straf kreeg.

Vrijdag opende Mercedes-coureur De Vries het seizoen in de Formule E al met een zesde plaats. Frijns van Envision Virgin Racing werd toen vijfde in Saoedi-Arabië.

De Limburgse coureur reed zaterdag op de vierde plaats, tot hij in de muur crashte. Daardoor moest de safetycar de baan op komen. De wedstrijdleiding ging vervolgens in de fout door de race alweer vrij te geven terwijl marshalls nog bezig waren om de auto van Frijns weg te takelen.

Wk stand Formule E 1. Sims (BMW/Groot-Brittannië) 35 punten

2. Vandoorne (Mercedes/België) 30 punten

3. Bird (Envision/Groot-Brittannië) 26 punten

Brit Sims wint vanaf poleposition

De van poleposition gestarte Alexander Sims wist zijn leidende positie te behouden en won de race. De Brit van BMW begon vrijdag ook van de eerste plek, maar eindigde als zevende. De zege ging toen naar zijn landgenoot Sam Bird, de teamgenoot van Frijns bij Envision Virgin, die zaterdag eveneens uitviel.

Achter Sims legde zijn Duitse teamgenoot Maximilian Günther beslag op de tweede plek, vlak voor de Braziliaan Lucas di Grassi.

Op 18 januari staat in de Chileense hoofdstad Santiago de derde E-Prix van het seizoen op het programma.