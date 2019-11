Sebastian Vettel en Charles Leclerc hebben het bijgelegd na de Grand Prix van Brazilië van afgelopen zondag. Beide Ferrari-coureurs vielen daarin uit na een onderlinge touché.

"De kou is weer uit de lucht", zegt een woordvoerder van Ferrari tegen de BBC. "Sinds zondag heeft teambaas Mattia Binotto dagelijks met beide coureurs gesproken, maar dat is niet anders dan anders."

"Er is geen speciale videoconferentie geweest. Maar alles is weer in orde en we richten ons nu op de Grand Prix van Abu Dhabi", aldus de woordvoerder.

Ferrari wil verder inhoudelijk niets kwijt over de inhoud van de gesprekken tussen Binotto, Vettel en Leclerc en meldt ook niet of een van de coureurs de schuld heeft gekregen. Ook wordt niet gemeld of ze in de toekomst de vrijheid blijven krijgen om tegen elkaar te racen, of dat er teamorders komen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van de touché tussen Vettel en Leclerc.

Ferrari-CEO 'erg kwaad' na incident

Eerder deze week liet Ferrari-CEO John Elkann weten "erg kwaad" te zijn na de dubbele uitvalbeurt op Interlagos. "Door die gebeurtenis realiseren we ons hoe belangrijk Ferrari is", zei Elkann bij een evenement van Exor, het in Nederland gevestigde moederbedrijf van onder meer FIAT en Ferrari.

"Hoe goed de coureurs ook zijn, ze mogen niet vergeten dat ze voor Ferrari rijden. Het draait om het team. Het enige dat telt is dat Ferrari moet winnen", aldus Elkann.

De topman kijkt met een ontevreden gevoel terug op het seizoen, dat volgend weekend wordt afgesloten. "Het is een buitengewoon jaar geweest als je kijkt naar polepositions. Maar dat hebben we niet om kunnen zetten in overwinningen."

Negen keer stond een coureur van Ferrari dit jaar op poleposition - net zo vaak als Mercedes - maar slechts driemaal wist het Italiaanse team een Grand Prix te winnen.

Leclerc druipt af na de uitvalbeurt in São Paulo. (Foto: Pro Shots)

Vettel moet negentien punten goedmaken om boven Leclerc te eindigen

De onderlinge strijd tussen Leclerc en Vettel is daar deels de oorzaak van. Bij de Grand Prix van Italië was viervoudig wereldkampioen Vettel woest op zijn teamgenoot omdat Leclerc in de kwalificatie de afspraken niet nakwam. Later in Rusland negeerde Vettel teamafspraken door Leclerc niet voor te laten.

Zondag in de slotfase van de GP van Brazilië volgde de onderlinge touché toen Vettel en Leclerc om de vierde plaats streden. Beide auto's liepen schade aan de wielen op en vielen uit.

De 22-jarige Leclerc presteert dit seizoen vaak net iets beter dan zijn tien jaar oudere teamgenoot. Bij de slotrace in Abu Dhabi moet Vettel negentien punten goedmaken om boven Leclerc te eindigen in de WK-stand.