Nyck de Vries is vrijdag bij zijn debuut in de Formule E zesde geworden. Robin Frijns eindigde als vijfde in de E-Prix van Diriyah.

Op het Riyadh Street Circuit in Saoedi-Arabië begint dit weekend het nieuwe seizoen van de Formule E, het wereldkampioenschap voor elektrische auto's. Zaterdag wordt er ook de tweede race verreden.

Formule 2-kampioen De Vries rijdt voor het nieuwe Formule E-team van Mercedes, samen met de Belgische oud-Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne. De 24-jarige Fries kwalificeerde zich vrijdagochtend als derde, Vandoorne was tweede en de Brit Alexander Sims van BMW pakte poleposition.

Sims verloor de leiding in de race aan het einde van de race. Zijn landgenoot Sam Bird wist de eerste E-Prix van het seizoen op zijn naam te schrijven. De Duitser André Lotterer van Porsche werd tweede, vlak voor Vandoorne.

Negen voormalig Formule 1-coureurs in Formule E

De Vries moest halverwege de race enkele plaatsen inleveren en werd uiteindelijk zesde, wat hem acht WK-punten oplevert. De Limburger Frijns moest van de twaalfde startplek beginnen en finishte na een sterke race als vijfde (tien WK-punten).

Behalve Vandoorne en Lotterer rijden er dit jaar met Felipe Massa, Brendon Hartley, Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein, Sébastien Buemi, Jérôme d'Ambrosio en Lucas di Grassi nog zeven coureurs met een Formule 1-verleden in de Formule E.