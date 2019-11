De teams in de Formule 1 moeten vanaf volgend jaar een verplichte tweede brandstofsensor aanbrengen aan hun auto. Dat heeft autofederatie FIA donderdag bekendgemaakt.

Dankzij de tweede sensor heeft de FIA meer mogelijkheden om het brandstofverbruik van alle wagens te controleren. De sensor waakt erover dat de teams maximaal 100 kilogram brandstof per uur verbruiken. Het is de derde technische richtlijn voor het komende racejaar die de FIA uitschrijft in vier weken tijd.

De FIA onderzocht na de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend drie brandstofsystemen: een van Ferrari, een van het fabrieksteam van Ferrari en van een bolide zonder Ferrari-motor. Het is echter niet duidelijk of de maatregel een antwoord is op de controle in het Braziliaanse Interlagos.

In de Formule 1 circuleren al weken geruchten over het vermogen van de motor van Ferrari. Volgens Red Bull zou Ferrari een trucje hanteren waardoor de 'fuelflowmeter' - een instrument dat de hoeveelheid benzine die de motor gebruikt meet - soms niet alles registreert. Deze meter zou het eigenlijk moeten aangeven dat een motor meer dan de toegestane 100 kilo brandstof per uur gebruikt.

Vermoedelijk omzeilde Ferrari dit door er een kabel met hoge spanning van het hybridesysteem langs te leggen, waardoor de meter wordt verstoord. Max Verstappen oordeelde dat Ferrari op die manier "vals speelt". Het Italiaanse team ontkende alle aantijgingen.