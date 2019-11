Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt dat zijn renstal afgelopen weekend bij de Grand Prix van Brazilië heeft laten zien dat de weg omhoog is ingezet, ook al vielen Charles Leclerc en Sebastian Vettel allebei uit.

Binotto concludeert dat Ferrari veel grip had in de bochten, wat dit seizoen juist vaak een zwak punt was van het Italiaanse team en juist de kracht van onder meer concurrent Red Bull Racing.

"In Brazilië was Red Bull heel snel, zowel in de bochten als op de rechte stukken. We moeten nog verder analyseren, maar als ik ons met Red Bull vergelijk, hadden we bijna net zoveel grip", aldus Binotto tegen Motorsport.com.

"Op de rechte stukken zat het qua snelheid ook vrij dicht bij elkaar. Het is volgens mij de eerste keer dat we bijna net zoveel grip hadden als Red Bull, wat bewijst dat we er voordeel uit halen in de bochten als we onze set-up een beetje aanpassen."

Ferrari hield geen punten over aan de race op Interlagos, want Leclerc en Vettel raakten elkaar en vielen uit. De winst ging in Brazilië naar Red Bull-rijder Max Verstappen, die van poleposition vertrok en superieur was.

'Brazilië vergelijkbaar met vorige races'

Volgens de vijftigjarige Binotto heeft Ferrari de stijgende lijn te pakken. "Brazilië was vergelijkbaar met Mexico en de vorige races. We missen nog steeds wat snelheid. De race in Austin was heel slecht en het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat daar gebeurd is", aldus de teambaas.

Hij bestrijdt nog altijd dat de terugval in de Verenigde Staten het gevolg is van ingrijpen van de FIA. Ferrari werd ervan beschuldigd te sjoemelen met de motor en Verstappen noemde de Italianen valsspelers.

"De balans van de auto was in de VS in ieder geval niet goed en er waren problemen met de bandentemperatuur. Daar hebben we inmiddels het een en ander in veranderd."

Er staat dit Formule 1-seizoen nog één race op het programma. Volgende week zondag wordt de Grand Prix van Abu Dhabi verreden, waarna de teams zich volop richten op 2020.