Is de huidige vorm van Red Bull Racing een voorbode voor de kansen van Max Verstappen in 2020? En gaat Ferrari revanche nemen op zichzelf na weer een seizoen vol mislukkingen? Een analyse over wie Mercedes volgend jaar van de troon kan stoten.

Ferrari weet heel goed wat er moet gebeuren voor 2020. De auto van dit seizoen genereert te weinig neerwaartse kracht. Het gevolg: de banden slijten te snel en er wordt te veel tijd verloren in de bochtige stukken. Het voordeel van dit nadeel is weer dat de kracht van de SF90 vooral op de rechte stukken ligt, al is het de vraag hoeveel daar na de beruchte directive van de FIA in Austin nog van over is.

Gaat het Ferrari lukken om volgend jaar sterker voor de dag te komen? Het voordeel voor de Italianen is dat ze met Mattia Binotto aan het roer een teambaas hebben die eigenlijk ook nog technisch directeur is. Hij liet de afgelopen seizoenen zien gedurfde keuzes te maken en Ferrari is van volger weer trendsetter geworden.

Dit jaar werd er echter te veel gegokt op aerodynamische efficiëntie. De auto ziet er veel gestroomlijnder uit dan de Red Bull en de Mercedes, maar naar nu blijkt worden voor een wereldtitel andere dingen gevraagd dan alleen hard gaan in een rechte lijn. Binotto is analytisch sterk genoeg om dit probleem aan te wijzen en aan te pakken. De vraag is echter of een jaar 'in de verkeerde richting' met de aerodynamica niet te veel achterstand oplevert.

De opleving na de zomer was van korte duur en kwam eigenlijk vooral tot uiting op Spa-Francorchamps en Monza, waar topsnelheid zeer belangrijk is. En zelfs daar was de racepace op zondag zwakker dan die van Mercedes. Kortom: de motor is (hoe dan ook) goed, maar Ferrari moet vooral werken aan de bochtensnelheid en een manier vinden om de banden langer goed te houden. Slagen ze daarin, dan hebben Sebastian Vettel en Charles Leclerc in 2020 een auto waarmee ze kunnen winnen. Mits ze niet tegen elkaar aan rijden.

De Ferrari-coureurs zitten vaak dicht bij elkaar. Soms iets té dicht. (Foto: Pro Shots)

Alle seinen staat op groen voor Red Bull

Red Bull Racing is een vervelend team om te analyseren. In races waarin ze vooraan worden verwacht, vallen ze soms tegen en op circuits waar ze niet tot de kanshebbers behoren, gaat de auto opeens als de brandweer. Kijkend naar 2020 staan alle seinen echter op groen.

Het is soms lastig om te onthouden dat Honda pas dit jaar is ingestapt bij Red Bull en het is dus helemaal niet gek dat er nog wat gewenning nodig is. Overstappen van motorleverancier kan een team kortstondig terugwerpen, maar nu 2019 bijna ten einde is, is er maar één conclusie mogelijk: het was een gouden zet.

Verstappen valt niet meer om de haverklap uit met technische problemen en de progressie is duidelijk te zien. Al was er na de zomerstop een fase waarin het lastig ging en bleken de 'pk-festivals' op Spa en Monza misschien nog te hoog gegrepen.

Laatste stap maken qua paardenkrachten

Maar het beste nieuws komt pas deze winter. Het extra budget van Honda kan richting 2020 pas goed worden gebruikt en na een jaar van gewenning moet de krachtbron als vakkundig maatwerk in de auto passen. Dan moet wel nog de laatste stap worden gezet qua paardenkrachten, want Mexico en São Paulo liggen beiden ver boven zeeniveau, wat gunstig leek uit te pakken voor de Honda.

In Abu Dhabi zien we weer wat dat op normale hoogte betekent. En vergeet vooral niet dat Verstappen al vijf motoren in gebruik heeft, tegenover drie krachtbronnen per Mercedes-coureur. Die zijn dus zwaarder te belasten.

Red Bull werkt intussen al volop aan de RB16. Dat moet ook wel, want de afgelopen twee seizoenen duurde het even voor het team van Verstappen op tempo was. Als de Limburger in 2020 de jongste wereldkampioen ooit wil worden, moet zijn team er in Melbourne direct staan. Dat wordt de grootste uitdaging: niet direct weer een grote achterstand oplopen.

Verstappen en Hamilton. Titelverdediger en grootste uitdager in 2020? (Foto: Pro Shots)

Dominantie Mercedes door het seizoen heen verdwenen

En Mercedes zelf? Geen enkele twijfel dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ook in 2020 weer een auto hebben waarmee ze kunnen winnen, maar de dominantie uit de eerste acht races van 2019 is verdwenen. De laatste poleposition van Hamilton stamt zelfs uit de Duitse Grand Prix eind juli. De wereldkampioenen leunen sterk op hun tempo in de races, dat doorgaans nog altijd het beste is.

Mercedes heeft een manier gevonden om de banden goed te houden die Red Bull en Ferrari duidelijk nog niet hebben kunnen kopiëren. Koppel dat aan sterke strategische besluiten (en soms een beetje geluk) en je hebt een winnende formatie. Maar het team van Toto Wolff gaat voor de derde winter op rij terug naar de fabriek in de wetenschap dat er nadrukkelijke kapers op de kust zijn.

Wie zijn dan de grote uitdagers in 2020? Als de regels gelijk blijven (en dat blijven ze) groeit het veld normaal gesproken naar elkaar toe. Alles wijst er dus op dat er een fraaie driestrijd kan ontstaan, waarin het zomaar eens kan draaien om welke coureur de minste fouten maakt. De Ferrari-coureurs blinken hierin niet bepaald uit. Het duel tussen Hamilton en Verstappen op Interlagos was daarom een fraaie voorbode van een titelgevecht dat eigenlijk niet kan uitblijven.