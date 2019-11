Red Bull Racing heeft zondag het eigen pitstoprecord wederom verbeterd. De tweede stop van winnaar Max Verstappen in Brazilië duurde slechts 1,82 seconden.

Het is de tweede keer dit jaar dat Red Bull het record van de snelste pitstop ooit in de Formule 1 verder aanscherpt. In de Grand Prix van Groot-Brittannië kon Pierre Gasly na 1,91 seconden weer verder. In Duitsland slaagde Red Bull er vervolgens in om de banden van Verstappen al na 1,88 seconden te wisselen.

Dat oude record is sinds zondag 0,06 seconden scherper. Bij de tweede pitstop van Verstappen op Interlagos wist het team het eigen record te verbeteren.

Een snelle bandenwissel was op dat moment ook noodzakelijk, want een ronde eerder was Lewis Hamilton naar binnen gegaan. De Mercedes-coureur probeerde met een 'undercut' de leiding over te nemen, maar hij stond met 3,3 seconden beduidend langer stil in de pits dan Verstappen.

Zondag werd tijdens de race gesteld dat de pitstop van Verstappen 1,9 seconden in beslag nam, maar DHS - dat het hele jaar door de tijden van de pitstops registreert - meldde maandag dat de exacte tijd 1,82 seconden bedroeg.

Ook derde pitstop cruciaal bij zege Verstappen

In totaal maakte Verstappen drie pitstops in Brazilië op weg naar de achtste zege in zijn carrière. Teambaas Christian Horner prees na afloop Hannah Schmitz, die als strateeg van het team het besluit nam om Verstappen een ongeplande derde stop te laten maken toen de safetycar in de slotfase van de race voor het eerst op de baan kwam.

Verstappen verloor daardoor de leiding aan Hamilton, maar kon de eerste plek op zijn verse setje banden snel heroveren. Als dank mocht Schmitz met Verstappen mee op het podium na de race in São Paulo.

Red Bull-strateeg Hannah Schmitz met Gasly, Verstappen en de later teruggezette Hamilton op het podium in Brazilië. (Foto: Pro Shots)