Lewis Hamilton is zondagavond door het stof gegaan na de Grand Prix van Brazilië. De Mercedes-coureur kwam in de slotfase van de race bij een te riskante inhaalpoging in contact met Alexander Albon, die een podiumplek door zijn neus geboord zag worden.

Hamilton reed in de slotfase op de derde plek achter Albon, toen hij een wanhoopspoging deed om de Thai van Red Bull Racing te passeren. Door een gebrek aan ruimte kwam de Brit in aanraking met Albon en die viel door de spin ver terug in het veld. Hij eindigde uiteindelijk als veertiende.

"Het spijt me heel erg voor Albon. Dit was volledig mijn fout", zei Hamilton direct na de door Max Verstappen gewonnen race. De kersverse wereldkampioen finishte de Grand Prix als derde en stond ook op het podium, maar kreeg van de stewards een tijdstraf en eindigde als zevende. De derde plek ging naar Carlos Sainz van McLaren.

"Ik accepteer de tijdstraf volledig", zei een schuldbewuste Hamilton uren na de race volgens Motorsport.com. "Het overkomt me bijna nooit dat ik met een andere coureur bots. Bij nader inzien had ik meer geduld moeten opbrengen, maar het is achteraf altijd makkelijk praten."

"Het zal niet de laatste keer zijn dat Albon voor het podium heeft gestreden. Er staan hem nog veel meer geweldige races te wachten", probeerde Hamilton de Red Bull Racing-coureur moed in te praten. "Dit is een bittere pil, maar hopelijk leert hij ook van deze ervaring."

Lewis Hamilton en Alexander Albon kwamen met elkaar in contact. (Foto: Pro Shots)

Albon: 'Ik ben gefrustreerd en van streek'

De 23-jarige Albon, die na de zomerstop het stoeltje bij Red Bull overnam van Pierre Gasly, zag in Brazilië de eerste podiumplek uit zijn loopbaan in rook opgaan. Hij is niet boos op Hamilton, maar vanzelfsprekend wel zwaar teleurgesteld.

"Ik ben gefrustreerd en van streek. Ik wilde heel graag het podium halen en we verdienden dat ook gewoon", vindt Albon, die er helemaal geen rekening mee hield dat Hamilton hem op dat bewuste moment zou proberen te passeren.

"Ik positioneerde mijn auto op een manier dat Hamilton niet het idee kon krijgen een poging te doen mij in te halen. Hij deed het toch en daardoor was contact onvermijdelijk. Natuurlijk deed hij het niet bewust. Het is zoals het is, het mocht gewoon niet zo zijn."

Het was de eerste keer sinds zijn overstap naar Red Bull dat Albon niet in de top zes eindigde. Zijn beste resultaat van het seizoen is nog altijd een vierde plek in de Grand Prix van Japan in oktober. Red Bull maakte vorige week bekend dat Albon ook volgend seizoen de teamgenoot van Verstappen is.