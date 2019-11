Teambaas Christian Horner kwam loftuitingen tekort voor de manier waarop Max Verstappen zondag de Grand Prix van Brazilië op zijn naam schreef. De Nederlander boekte op het circuit van Interlagos de achtste zege uit zijn loopbaan.

Verstappen nam bovendien revanche voor de Grand Prix van vorig jaar in Brazilië. De coureur van Red Bull Racing leek ook op weg naar de overwinning, maar moest zich door een touché met Esteban Ocon met de tweede plek tevredenstellen.

"Dit was verlossing voor Max", stelde een tevreden Horner dan ook na de race, die Verstappen op poleposition was gestart. "We bereidden ons met maar één doel op de race voor en dat was winnen. Vanaf het moment dat de lichten doofden, reed Max aan de leiding en controleerde hij de race op een briljante wijze."

De teambaas van Red Bull had ook lovende woorden over voor zijn collega Hannah Schmitz, die de tactiek tijdens de race mede bepaalde. Op haar advies dook Verstappen in de slotfase van de race in leidende positie de pits in, toen de safetycar de baan op kwam vanwege de uitgevallen Valtteri Bottas.

De tactiek werkte, want op een setje nieuwe banden slaagde Verstappen erin Lewis Hamilton in te halen en de leiding eenvoudig vast te houden. "Het was vreselijk lastig om te bepalen of we Max in leidende positie de pits in moesten sturen", vertelde Horner. "Hannah adviseerde van wel en daarom deden we dat. Het bleek de goede tactiek."

Max Verstappen boekte de achtste zege uit zijn loopbaan. (Foto: Pro Shots)

'Albon mag Brazilië met opgeheven hoofd verlaten'

Voor Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde de Grand Prix in mineur. De Thai leek op weg naar een verdienstelijke tweede plek, maar werd in de voorlaatste ronde de dupe van een riskante inhaalpoging van Hamilton. De Mercedes-coureur raakte Albon en die viel door een spin ver terug in het veld.

"Lewis probeerde Alex te passeren, maar de ruimte om dat te doen werd in rap tempo steeds kleiner en daardoor raakten ze elkaar", baalde Horner. "De tweede plek van Alex is door zijn neus geboord, maar hij reed weer een heel sterke race en mag Brazilië met opgeheven hoofd verlaten."

Motorleverancier Honda kan hoe dan ook terugkijken op een sterke Grand Prix, want Toro Rosso-coureur Pierre Gasly reed door de spin van Albon naar de tweede plek en eindigde voor het eerst in zijn loopbaan op het podium.

"Felicitaties voor Pierre, want hij heeft een sterk weekend achter de rug", zei Horner over de Fransman, die halverwege het seizoen zijn stoeltje bij Red Bull aan Albon moest geven en terug werd gezet naar Toro Rosso. "Over het algemeen was het zowel voor de Red Bull-teams als Honda een positief weekend."