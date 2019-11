Carlos Sainz was zondag dolgelukkig met de eerste topdrieklassering in zijn carrière en de eerste van McLaren in ruim vijf jaar. De Spanjaard eindigde de Grand Prix van Brazilië als vierde, maar werd door een straf voor Lewis Hamilton derde in de uitslag.

"Het is een beetje apart om niet op het podium te staan na de race, maar ik ben extreem blij", twitterde de Spanjaard. "Het was een ongelooflijke dag."

Het was 2.072 dagen en 118 races geleden dat McLaren voor het laatst op het podium stond. Bij de Grand Prix van Australië in maart 2014 werd de Deen Kevin Magnussen tweede en de Brit Jenson Button derde namens de roemruchte Britse renstal.

Opvallend was dat Button ook toen als vierde over de streep kwam en door diskwalificatie van toenmalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo pas na de podiumceremonie de derde plek op zijn naam kreeg.

McLaren viert ruim na einde race pas feest

Pas zo'n twee uur na afloop van de race in Brazilië kon McLaren de derde plaats van Sainz uitgebreid vieren. De 25-jarige Spanjaard spoot champagne in de pitbox en het volledige team poseerde uitgelaten op het podium met de beker voor een groepsfoto.

Met acht constructeurstitels is McLaren na Ferrari (16) en Williams (9) de op twee na succesvolste renstal in de Formule 1-geschiedenis en liefst twaalf keer werd een coureur van het Britse team wereldkampioen. Sinds het laatste kampioenschap (Hamilton in 2008) gaat McLaren echter door een diep dal.

Dit jaar is McLaren bezig aan een opmars en is het doorgaans het beste team van het middenveld, achter de ongenaakbare topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. Dat is voor een groot deel te danken aan Sainz, die zevende staat in de WK-stand.

Zondag moest hij van de laatste plek van start, omdat hij door een technisch mankement geen rondetijd neer kon zetten in de kwalificatie. Vanuit die uitzichtloze positie leverde Sainz een huzarenstukje door in de chaotische race op Interlagos naar de derde plek te rijden.

"We hadden als een van de weinigen een één-stopstrategie. Op het einde was het erg zwaar met de banden, maar het is gelukt. Ik wil het hele team feliciteren", jubelde Sainz.