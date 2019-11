Ferrari-teambaas Mattia Binotto is van plan om "een stevig signaal" af te geven aan zijn coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc. De teamgenoten vielen zondag in de slotfase van de door Max Verstappen gewonnen Braziliaanse Grand Prix uit door een onderlinge touché.

"Ze hebben het team beschadigd en dat is niet goed", zei Binotto op een persconferentie na de tumultueuze race op Interlagos. De Italiaan wilde zondag nog geen schuldige aanwijzen. "We zullen de videobeelden uitgebreid bekijken om te zien wie de fout in ging."

In de slotfase van de race in São Paulo streden de twee teamgenoten om de vierde plek, waarbij Leclerc naar de buitenkant werd gedwongen door Vettel. Na ogenschijnlijk licht contact brak de voorwielophanging van Leclerc af en liep Vettel een lekke band op.

"Volgens mij is het wel duidelijk", schoof Leclerc de schuld af op Vettel. "Ik kwam beter uit bocht 3 en probeerde hem in te halen, waarbij we elkaar raakten. Het is erg bitter voor het team om zo de race te moeten beëindigen."

De Duitser was tegen diverse media terughoudend in zijn commentaar. "Het is erg jammer voor het team dat we de race niet hebben uitgereden, dat is natuurlijk het belangrijkste."

Beide coureurs moesten zich na afloop van de race bij de stewards melden, maar die lieten het incident onbestraft.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het voorval.

Binotto: 'Ze hadden dit allebei kunnen voorkomen'

Binotto baalde behoorlijk van het voorval. "Iedereen binnen het team is diep teleurgesteld. Ze zijn beide vrij om tegen elkaar te racen, maar dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn."

"Ze hadden dit allebei kunnen voorkomen", vond de Italiaan. "Het was hoe dan ook erg onnodig."

Ook volgend jaar zijn de 32-jarige Vettel en de tien jaar jongere Leclerc teamgenoten. "Misschien strijden ze dan wel om de wereldtitel en krijgen we nog veel meer onderlinge duels", leek Binotto zijn hart al vast te houden.