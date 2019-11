Pierre Gasly is euforisch na de Grand Prix van Brazilië waarin hij een even knappe als verrassende tweede plaats bemachtigde. De coureur van Toro Rosso moest alleen Max Verstappen voor laten gaan.

"Dit is mijn eerste podium in de Formule 1 en ik zal het nooit vergeten. Dit is zo ontzettend speciaal en zo ontzettend emotioneel", zei de 23-jarige Fransman.

Gasly mocht in São Paulo als zesde van start en profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Valtteri Bottas en het Ferrari-duo Sebastian Vettel en Charles Leclerc, die elkaar van de baan reden.

In de voorlaatste ronde schoof Gasly zelfs op naar de tweede plaats, nadat Lewis Hamilton Red Bull-coureur Alexander Albon achterstevoren tikte. In de laatste meters klopte Gasly vervolgens Hamilton met een halve autolengte verschil.

"Dit is waarom ik zo van autosport houd. Ik was gewoon aan het knokken en gaf alles wat ik in me had. De finish met Lewis was gewoon geweldig", zei de uitgelaten Gasly.

Hamilton kreeg ruim een uur na de finish een tijdstraf van vijf seconden vanwege de touché met Albon, zodat Calros Sainz derde werd en Hamilton als nummer zeven de boeken in gaat.

Gasly blij met auto sinds terugkeer bij Toro Rosso

Gasly was de schlemiel van de eerste seizoenshelft toen hij bij Red Bull niet kon wedijveren met Verstappen en in de zomerstop werd teruggezet naar Toro Rosso. Bij het zusterteam presteert hij de laatste maanden uitstekend, met zijn tweede plaats van zondag als absoluut hoogtepunt.

"Toro Rosso heeft me een fantastisch auto gegeven sinds mijn terugkeer. Ik wil de jongens van het team bedanken en feliciteren", aldus Gasly.

"Op het einde van de race heb ik alleen maar gebeden dat de motor me alles kon geven wat erin zat. Zonder Honda was deze podiumplaats niet mogelijk geweest."

Gasly bezet nu de zesde plek in de WK-stand, net als Sainz met 95 punten. Albon staat achtste met 84 punten.