Max Verstappen heeft tijdens zijn overwinning in de Grand Prix van Brazilië vooral genoten van de strijd met Lewis Hamilton. De coureur van Red Bull Racing kwam de Brit meermaals tegen in de race en passeerde uiteindelijk als eerste de finish.

"Het is ongelooflijk", jubelde Verstappen na afloop van de Grand Prix, waarin hij zijn verrassende oud-teamgenoot Pierre Gasly achter zich hield. "Ik had er veel plezier in en het is geweldig om deze race te winnen. We wisten dat we dit weekend een geweldige topsnelheid hadden."

Verstappen had het vooral lastig met Hamilton. Hij maakte drie pitstops en nam in de slotfase van de race na een safetycarsituatie de leiding over van de Mercedes-coureur, die in de voorlaatste ronde Alexander Albon van de baan tikte en derde werd. Door een tijdstraf van vijf seconden eindigde hij als zevende.

"Lewis was erg snel, dus ik moest gas blijven geven", blikte de Limburger terug op de race. "Hij stopte telkens iets eerder en ik had twee goede momenten met hem. Daarna had ik de race onder controle."

Max Verstappen boekte zijn achtste overwinning uit zijn carrière. (Foto: Pro Shots)

'Razendsnelle pitstop kwam perfect uit'

Bij zijn eerste pitstop werd Verstappen in de pitstraat gehinderd door Williams-coureur Robert Kubica. De Nederlander kwam achter Charles Leclerc en Hamilton op de zesde plek terecht, maar wist die twee coureurs binnen enkele bochten te passeren.

Halverwege de race voorkwam Red Bull met een razendsnelle pitstop (1,9 seconden) dat Verstappen werd gepasseerd door Hamilton. "Dat kwam perfect uit. Ik remde heel laat in en ik denk dat hij mij niet had verwacht, want hij reageerde heel laat."

In de slotfase van de race ging Verstappen bij een safetycarsituatie snel naar binnen. Hij keerde achter Hamilton als tweede terug op de baan en verschalkte de leider in het kampioenschap vrijwel meteen. De Nederlander was erg blij met de strategie van zijn team.

"Ik zag dat ze heel sterk waren, maar bij de safetycar hebben we een heel goede strategie gehanteerd", aldus Verstappen. "Ik wist dat ik toen buitenom moest gaan en dat was een supermooie actie."

Max Verstappen hield Pierre Gasly achter zich in Brazilië. (Foto: Getty Images)

Verstappen gaat voor derde plek in kampioenschap

Het is de achtste zege in de carrière van Verstappen en zijn derde van het seizoen, nadat hij eerder in Oostenrijk en Duitsland zegevierde. Voor het eerst wist de Limburger een race vanaf poleposition te winnen.

Door zijn zege neemt Verstappen de derde plek in het kampioenschap over van Leclerc. "In het WK heb ik nu elf punten voorsprong, dus dat is heel goed. Ik sta derde en ik ga proberen om die positie vast te houden."

Over twee weken staat de laatste Grand Prix van het seizoen op het programma. Dan komen de Formule 1-coureurs in actie in Abu Dhabi.