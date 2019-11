Max Verstappen heeft zondag op superieure wijze de Grand Prix van Brazilië gewonnen. In een spannende en spectaculaire race kwam hij voor oud-teamgenoot Pierre Gasly als eerste over de streep.

Verstappen maakte op Interlagos drie pitstops en nam in de slotfase van de race na een safetycar-situatie de leiding over van Lewis Hamilton. De wereldkampioen ramde in de voorlaatste bocht Alexander Albon van de baan, zodat de Thai zijn eerste podiumplek misliep.

Het is de derde overwinning van het seizoen voor Verstappen, die eerder in Oostenrijk en Duitsland zegevierde. Voor het eerst wist de Limburger een race vanaf poleposition te winnen.

Door zijn zege neemt Verstappen de derde plek in de WK-stand over van Charles Leclerc. Ferrari beleefde een dramatisch einde van de race, want Leclerc en Sebastian Vettel kwamen met elkaar in aanraking en vielen beide uit.

Omdat ook Valtteri Bottas de finish niet haalde, kwam McLaren-coureur Carlos Sainz als vierde over de streep.