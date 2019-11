Max Verstappen heeft zondag op superieure wijze de Grand Prix van Brazilië gewonnen. In een spannende en spectaculaire race kwam hij als eerste over de streep, voor zijn oud-teamgenoten Pierre Gasly en Carlos Sainz die voor het eerst in hun carrières in de top drie eindigen.

Verstappen maakte op Interlagos drie pitstops en nam in de slotfase van de race na een safetycarsituatie de leiding over van Lewis Hamilton. De wereldkampioen ramde in de voorlaatste ronde Alexander Albon van de baan, zodat de Thai zijn eerste podiumplek misliep.

Het is de achtste zege in de carrière van Verstappen en zijn derde van het seizoen, nadat hij eerder in Oostenrijk en Duitsland zegevierde. Voor het eerst wist de Limburger een race vanaf poleposition te winnen.

Door zijn zege neemt Verstappen de derde plek in de WK-stand over van Charles Leclerc. Ferrari beleefde een dramatische slotfase van de race, want Leclerc en Sebastian Vettel kwamen met elkaar in aanraking en vielen beiden uit.

Omdat ook Valtteri Bottas de finish niet haalde, kwam McLaren-coureur Carlos Sainz - die helemaal achteraan startte - als vierde over de streep. Hamilton ging als nummer drie het podium op, maar kreeg na afloop nog een tijdstraf van vijf seconden voor het incident tussen hem en Albon.

Uitslag GP Brazilië 1. Verstappen (Red Bull) 25 punten

2. Gasly (Toro Rosso) 18 punten

3. Sainz (McLaren) 15 punten

4. Räikkönen (Alfa Romeo) 12 punten

5. Giovinazzi (Alfa Romeo) 10 punten

6. Ricciardo (Renault) 8 punten

7. Norris (McLaren)6 punten

8. Hamilton (Mercedes) 4 punten

9. Pérez (Racing Point) 2 punten

10. Kvyat (Toro Rosso) 1 punt

Achterblijver Kubica hindert Verstappen in pits

Verstappen kende vanaf poleposition een goede start en behield de leiding. Achter hem veroverde Hamilton de tweede plek op Vettel.

Leclerc moest door een gridstraf wegens een motorwissel als veertiende van start, maar reed na dertien rondes al op de zesde plek en kon zich in de strijd om de podiumplaatsen gaan mengen.

In de 22e van de 71 rondes maakte Verstappen zijn eerste pitstop, waarbij hij in de pitstraat werd gehinderd door Williams-coureur Robert Kubica. Het leverde de Poolse achterblijver een tijdstraf van vijf seconden op.

De Limburger kwam achter Leclerc en Hamilton (die kort daarvoor al zijn banden had gewisseld) als zesde weer terug de baan op. Verstappen wist binnen enkele bochten Leclerc en Hamilton knap te passeren.

Gasly was dolblij met zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. (Foto: Pro Shots)

Red Bull voorkomt undercut van Hamilton met razendsnelle pitstop

Nadat ook Albon, Vettel en Bottas hun pitstop maakten, reed Verstappen in de 27e ronde weer aan de leiding. In de 44e ronde maakte Hamilton zijn tweede pitstop en probeerde opnieuw een 'undercut' te maken ten opzichte van Verstappen.

De Red Bull-coureur ging een ronde later naar binnen en door zijn snellere stop (1,9 om 3,3 seconden) bleef hij de zesvoudig wereldkampioen voor.

Alleen Vettel reed daardoor nog voor Verstappen met nog 26 rondes te gaan. De Duitser ging vijf rondes later naar binnen voor zijn tweede bandenwissel, waardoor Verstappen weer aan de leiding kwam.

Verstappen verliest leiding aan Hamilton door pitstop bij safetycar

Bottas werd met een technisch mankement de eerste uitvaller van de dag. Er moest daardoor een safetycar de baan op komen. Verstappen maakte daarvan gebruik door een derde pitstop te maken en kwam achter Hamilton als tweede de baan op.

De safetycar verdween met nog twaalf rondes te gaan weer van het circuit. Verstappen wist Hamilton direct te verschalken en achter hem veroverde Albon de derde plek op Vettel.

Vervolgens bezorgde Vettel zijn teamgenoot Leclerc een lekke band en vielen beide Ferrari's op dramatische wijze uit. Ze reden op dat moment op de vierde en vijfde plek.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet voor een video van het incident tussen de Ferrari's.

Hamilton tikt Albon achterstevoren bij wanhoopsaanval

Opnieuw moest de safetycar de baan op en Hamilton maakte daarvan gebruik door naar zachte banden te wisselen en zo een wanhoopsaanval op de winst te wagen. De Brit passeerde Gasly al gauw en tikte even later Albon achterstevoren.

Hamilton kon wel door en eindigde een halve autolengte achter Gasly als tweede, maar kreeg ruim een uur na de race een tijdstraf van vijf seconden. Daardoor ging Sainz als nummer drie de boeken in.

Het seizoen eindigt over twee weken met de Grand Prix van Abu Dhabi.