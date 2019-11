Richard Verschoor (18) heeft zondag de Macau Grand Prix gewonnen. De Nederlander zegevierde voor MP Motorsport tijdens zijn debuut op het 6 kilometer lange circuit door de Chinese gokstad.

De Macau Grand Prix geldt als de belangrijkste Formule 3-race van het seizoen. Al sinds de jaren zestig verzamelen de beste coureurs in de juniorklassen zich in Macau. Onder de eerdere winnaars zijn grote namen als Ayrton Senna, Michael Schumacher en David Coulthard.

De kwalificatierace op zaterdag werd nog gewonnen door het Estse Red Bull-talent Juri Vips. Verschoor vertrok de race zondag als vierde.

Vips lag lang aan kop, maar bij een herstart kwam Verschoor beter weg en pakte hij de leiding. Hoewel de Nederlander daarna nog lang onder druk stond, hield hij het hoofd koel en reed hij gecontroleerd naar de zege.

Ook voor het in Westmaas gevestigde MP Motorsport was het de eerste overwinning in de Macau Grand Prix.

Verschoor werd dit seizoen seizoen namens de Nederlandse renstal dertiende in het FIA Formule 3-kampioenschap, dat gewonnen werd door de Rus Robert Shwartzman. Die startte zondag als tweede, maar liep al in de eerste ronde schade op, waardoor een hoge klassering uitgesloten was.