Sebastian Vettel reed zaterdag in de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië naar P2, achter de ontketende Max Verstappen. De Ferrari-coureur sprak na de kwalificatie zijn verbazing uit over de snelheid van de auto's van Red Bull Racing.

"Ik ben een beetje verrast door de snelheid die Honda had op de rechte stukken, ik heb geen idee waar die vandaan kwam", aldus de enigszins verblufte Vettel, die ruim een tiende moest toegeven op de tijd van Verstappen.

De snelheid op de rechte stukken is dit seizoen het sterke punt van Ferrari. Vettel vond het daarom opvallend dat juist die factor doorslaggevend was voor Verstappen om op Interlagos poleposition te pakken. "Ik vind het ergens wel grappig. Ik weet niet hoe ze het doen."

De Duitser liet met een kwinkslag zelfs doorschemeren dat hij zijn vraagtekens zet bij de snelheid van Red Bull. "Wij zijn vanaf het begin van het seizoen al snel op het rechte stuk. Dat zijn we nog steeds, maar nu zijn zij dat plotseling ook."

De race in Brazilië gaat zondag om 18.10 uur van start. Achter Verstappen en Vettel vertrekt wereldkampioen Lewis Hamilton op het Interlagos vanaf de derde plek. Vettels teamgenoot Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde, maar start door een gridstraf als veertiende.

De in de GP van Brazilië van poleposition vertrekkende Max Verstappen wordt geflankeerd door Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. (Foto: Pro Shots)

Verstappen beschuldigde Ferrari eerder van valsspelen

Vettel verwees met zijn uitspraken naar de rel tussen Ferrari en Red Bull tijdens de GP van de Verenigde Staten. Ferrari leek in Austin opeens vermogen ingeleverd te hebben na een regelwijziging van de FIA. Die wijziging werd doorgevoerd nadat Red Bull het vermoeden aankaartte dat de Italiaanse renstal de controle op het maximale brandstofverbruik beïnvloedde.

Verstappen beschuldigde Ferrari na de race in Austin in niet mis te verstane bewoordingen. "Dat gebeurt er als je stopt met valsspelen", was de verklaring van de Nederlander voor de mindere prestaties van Vettel en Leclerc.

Vettel reageerde eerder in Brazilië al op die uitspraak. De Duitser stelde de opmerkingen van Verstappen "erg onvolwassen" te vinden.