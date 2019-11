Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing is zaterdag opnieuw lovend over Max Verstappen. De Nederlandse coureur van de Ootenrijkse renstal pakte poleposition in de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië.

"Hij heeft een briljante kwalificatie gereden", zei Horner tegen Sky Sports. "Max heeft alles uit de auto getrokken en het hele pakket werkte gewoon erg goed."

Het is de tweede poleposition voor Verstappen in zijn carrière. In juni pakte hij de eerste startplek in Hongarije, waarna hij in de race tweede werd achter Lewis Hamilton.

Ook in Mexico was de 22-jarige Limburger drie weken geleden de beste in de kwalificatie, maar door een gridstraf wegens het negeren van de gele vlag moest hij daar als vierde van start.

"We hebben een erg goede auto, de laatste drie races hebben we steeds meegedaan om pole", stipte Horner ook de GP van de Verenigde Staten aan. Verstappen reed daar de derde tijd en kwam 0,07 seconde tekort voor pole.

Het Red Bull-team viert in Brazilië de verjaardag van Horner. (Foto: Red Bull)

Horner erg te spreken over motorleverancier Honda

Horner had ook mooie woorden over voor motorleverancier Honda. "Ze doen het geweldig. Zeker op deze hoogte in Brazilië, dat is extra zwaar voor de motor."

Met 700 meter boven zeeniveau is Interlagos na de Autódromo Hermanos Rodríguez de op één na hoogstgelegen baan van de kalender. Ook de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar Verstappen eerder dit jaar won, ligt op 700 meter hoogte.

"Dit is Honda's tweede officiële pole in het hybride tijdperk", vertelde Horner. "Als je kijkt hoe ze er een paar jaar geleden voor stonden, dan is hun opmars echt indrukwekkend."

Vorig jaar moest Verstappen van de vijfde plek beginnen in Brazilië, maar leek hij tijdens de race toch op weg naar de winst. Nadat hij door achterblijver Esteban Ocon van de baan was getikt, werd Verstappen tweede achter Lewis Hamilton.

"Aan dat moment van Ocon wil ik nu even niet denken. We hebben een poleposition te vieren en ik ben ook nog eens jarig", aldus Horner, die zaterdag zijn 46e verjaardag vierde.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur.