Max Verstappen kan zijn geluk niet op met het veroveren van poleposition zaterdag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander van Red Bull Racing is zeer te spreken over zijn auto.

"De auto is heel goed. Hij vloog meteen vanaf Q1 over het circuit. Het was genieten geblazen tijdens het rijden. Ik ben heel blij met deze pole", zei Verstappen in een eerste korte reactie op Interlagos.

Verstappen was in Q1 en Q2 veruit de snelste en moest alleen in Q3 heel even vrezen voor zijn poleposition. Hij bleef uiteindelijk met een tijd van 1.07,508 nummer twee Sebastian Vettel (1.07,631) en nummer drie Lewis Hamilton (1,07,699) voor.

"In Q3 werd de baan wat warmer, waardoor ik iets meer last kreeg van overstuur. Dat maakte achteraf gezien allemaal niet uit en dan weet je dat het heel goed zit", vertelde hij even later voor de camera van Ziggo Sport.

"We hebben een goede stap gezet wat betreft de balans in de auto. Het ging in de derde training al goed, maar daarin waren er een paar kleine dingen die beter konden. In de kwalificatie waren we heel sterk."

'Nu aan mij om de klus te klaren'

Verstappen hoopt zondag revanche te nemen voor de domper van vorig jaar in Brazilië. Hij leek toen op de winst af te stevenen, maar werd in de slotfase van de baan getikt door achterblijver Esteban Ocon en eindigde als tweede.

"Het is nu aan mij om de klus morgen af te maken. Ik denk dat het met de snelheid wel goed zit voor de longruns. Het is dus vooral zaak om de banden heel te houden", zei hij.

Verstappen pakte na Hongarije voor de tweede keer dit seizoen en in zijn loopbaan poleposition. Hij was ook in Mexico de snelste in de kwalificatie, maar hij werd daar na afloop drie plekken naar achteren gezet wegens het negeren van de gele vlag.

De 22-jarige Limburger is de eerste coureur van een ander team dan Mercedes die in Brazilië op poleposition staat sinds 2013. Vettel wist toen namens Red Bull de beste tijd te noteren in de kwalificatie.

De race in Brazilië begint zondag om 18.10 uur. Hamilton is al wereldkampioen en Vallteri Bottas is al verzekerd van de tweede plaats in de WK-stand. Verstappen, Charles Leclerc en Vettel strijden nog om de derde plek.