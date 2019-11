Max Verstappen begint zondag bij de Grand Prix van Brazilië op poleposition. De coureur van Red Bull Racing was zaterdagavond de snelste in de kwalificatie op Interlagos.

Het is na Hongarije de tweede keer dat Verstappen op poleposition aan een race mag beginnen. Drie weken geleden in Mexico was hij ook de snelste in de kwalificatie, maar toen kreeg de Limburger een gridstraf wegens het negeren van de gele vlag.