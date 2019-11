Max Verstappen begint zondag bij de Grand Prix van Brazilië op poleposition. De coureur van Red Bull Racing was zaterdagavond de snelste in de kwalificatie op Interlagos.

Het is na de Grand Prix van Hongarije eerder dit jaar de tweede keer dat Verstappen op poleposition aan een race mag beginnen. Drie weken geleden in Mexico was hij ook de snelste in de kwalificatie, maar toen kreeg de Limburger een gridstraf wegens het negeren van de gele vlag.

Verstappen is de eerste coureur van een ander team dan Mercedes die in Brazilië op pole staat sinds 2013. Toen wist Sebastian Vettel namens Red Bull de beste tijd te rijden in de kwalificatie.

In alle drie de kwalificatiesessies zette Verstappen de snelste tijd van iedereen neer. Zijn tijd in Q2 (1.07,503) was zelfs nog een fractie sneller dan zijn uiteindelijk pole-tijd van 1.07,508. Vettel - die tegenwoordig voor Ferrari rijdt - noteerde 1.07,631 en start morgen naast hem op de eerste startrij.

Startopstelling GP Brazilië 1. Verstappen (Red Bull) 1.07,508

2. Vettel (Ferrari) 1.07,631

3. Hamilton (Mercedes) 1.07,699

4. Bottas (Mercedes) 1.07,874

5. Albon (Red Bull) 1.07,935

6. Gasly (Toro Rosso) 1.08,837

7. Grosjean (Haas) 1.08,854

8. Räikkönen (Alfa Romeo) 1.08,984

9. Magnussen (Haas) 1.09,037

10. Norris (McLaren) 1.08,868 (tijd uit Q2)

Leclerc begint door gridstraf op veertiende plek

Wereldkampioen Lewis Hamilton moet op de derde plek beginnen, vlak voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Charles Leclerc reed de vierde tijd, maar door een gridstraf wegens een nieuwe motor moet de Ferrari-coureur tien plaatsen naar achteren.

In de laatste twee races van het jaar strijdt Verstappen nog met Leclerc en Vettel om de derde plek in de WK-stand. De Limburger staat op dit moment vierde en heeft veertien punten achterstand op de Monegask en vijf punten voorsprong op de Duitser.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon reed de zesde tijd en begint door de gridstraf van Leclerc op de vijfde plek. Voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly was in zijn Toro Rosso de beste van het middenveld en start naast Albon op de derde startrij in São Paulo.

Sainz begint achteraan door technisch probleem

In Q1 viel al het doek voor Carlos Sainz, die wegens een technisch mankement aan zijn McLaren geen rondetijd kon neerzetten. De nummer zeven van de WK-stand moet daardoor zondag van de laatste plaats van start.

Vorig jaar moest Verstappen op de vijfde plek beginnen op Interlagos. Lange tijd leek hij op weg naar de winst, tot hij door achterblijver Esteban Ocon van de baan werd getikt.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.10 uur Nederlandse tijd.