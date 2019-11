Max Verstappen begint zaterdag met een goed gevoel aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. Alleen Lewis Hamilton was een fractie sneller dan de Red Bull-coureur in de laatste training.

Verstappen noteerde op Interlagos met 1.08,346 zijn snelste tijd van het weekend. Mercedes-coureur Hamilton was met 1.08,320 nipt sneller.

De Ferrari's van Charles Leclerc (1.08,611) en Sebastian Vettel (1.08,664) gaven enkele tienden toe op Hamilton en Verstappen. Verstappens Red Bull-teamgenoot Alexander Albon legde beslag op de vijfde plek, vlak voor Valtteri Bottas van Mercedes.

In Brazilië hoopt Verstappen in te lopen op Leclerc in de strijd om de derde plek in de WK-stand. Hamilton verzekerde zich twee weken geleden al van zijn zesde wereldtitel en Mercedes stelde nog eerder zijn zesde constructeurstitel op rij veilig.

Uitslag derde training GP Brazilië 1. Hamilton (Mercedes) 1.08,320

2. Verstappen(Red Bull) 1.08,346

3. Leclerc (Ferrari) 1.08,611

4. Vettel (Ferrari) 1.08,664

5. Albon (Red Bull) 1.09,136

6. Bottas (Mercedes) 1.09,201

7. Kvyat (Toro Rosso) 1.09,415

8. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.09,462

9. Norris (McLaren) 1.09,585

10. Sainz (McLaren) 1.09,588

Kwalificatie begint om 19.00 uur

De laatste training verliep zonder incidenten. Verstappen kwam tot achttien rondes.

Tijdens de tweede training op vrijdag had de Limburger de derde tijd neergezet. In de eerste sessie zette hij door regen geen tijd neer.

Vorig jaar kwalificeerde Verstappen zich als vijfde in Brazilië. Desondanks leek hij lange tijd op weg naar de winst, totdat achterblijver Esteban Ocon hem van de baan tikte. Verstappen werd uiteindelijk tweede achter Hamilton.

De kwalificatie in São Paulo begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. De voorlaatste race van het jaar gaat zondag om 18.10 uur van start.