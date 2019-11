Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Brazilië de derde tijd neergezet. Sebastian Vettel klokte in zijn Ferrari de snelste tijd op het Autódromo José Carlos Pace.

De 22-jarige Verstappen kwam namens Red Bull Racing tot een tijd van 1.09,351. Daarmee gaf de Limburger iets meer dan een tiende toe op Vettel, die met 1.09,217 net iets sneller was dan zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die zich begin deze maand bij de Grand Prix van de Verenigde Staten verzekerde van zijn zesde wereldtitel, moesten zich tevredenstellen met de respectievelijk vierde en vijfde tijd.

Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam niet verder dan de negende tijd. De Thai was eerder op vrijdag nog de snelste in de eerste training, waarin Verstappen vanwege het kletsnatte circuit alleen een aantal installatierondes reed.

"Het was een beetje een rommelige dag met het weer en niet echt representatief", aldus Verstappen na de tweede training op zijn eigen website. "We moeten naar de positieve punten kijken, de auto rijdt hier goed. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar het is een positieve start van het weekend."

Uitslag tweede training GP Brazilië 1. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.09,217

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.09,238

3. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.09,351

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.09,373

5. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.09,440

6. Kevin Magnussen (Haas) - 1.10,143

7. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.10,194

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.10,210

9. Alexander Albon (Red Bull Racing) - 1.10,275

10. Carlos Sainz (McLaren) - 1.10,310

Training eerder ten einde door crash Kvyat

Voor Robert Kubica zat de tweede sessie er al snel op door een crash. De Pool verloor de controle over zijn Williams en belandde in de vangrail, maar hij kon ongedeerd uitstappen.

Pierre Gasly moest zijn Toro Rosso twintig minuten voor het einde aan de kant zetten. De Fransman kon zijn weg niet vervolgen vanwege een rokende auto. Even later crashte zijn teamgenoot Daniil Kvyat en kwam er flink wat rook uit zijn Toro Rosso, waarna de training eerder dan gepland werd beëindigd.

De Grand Prix van Brazilië is de voorlaatste race van het seizoen en werd vorig jaar gewonnen door Hamilton, die Verstappen achter zich liet. De Red Bull-coureur reed enige tijd aan de leiding, maar hij spinde van de baan doordat hij door Esteban Ocon werd geraakt.

Zaterdag gaat de Grand Prix van Brazilië verder met de derde vrije training, die om 16.00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat.