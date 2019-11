Alexander Albon heeft vrijdag de snelste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. Max Verstappen liet op het kletsnatte Autódromo José Carlos Pace geen tijd noteren.

De 23-jarige Albon kwam namens Red Bull Racing op intermediate-banden tot een tijd van 1.16,142. De Thai was daarmee ruim een halve seconde sneller dan Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes de tweede tijd realiseerde.

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc zetten de respectievelijk derde en vierde tijd neer. Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die zich twee weken geleden van zijn zesde wereldtitel verzekerde, klokte geen tijd.

Vanwege de regen tijdens het eerste deel van de training kwamen de coureurs nauwelijks in actie. Verstappen reed aanvankelijk alleen een installatieronde. Hij ging in de slotfase nog even met slicks de baan op, maar spinde. Hij kon zijn weg wel vervolgen.

Uitslag eerste training GP Brazilië 1. Alexander Albon (Red Bull Racing) - 1.16,142

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.16,693

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.17,041

4. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.17,285

5. Carlos Sainz (McLaren) - 1.17,786

6. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.17,899

7. Daniel Ricciardo (Renault) - 1.17,985

8. Pierre Gasly (Toro Rosso) - 1.18,100

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.18,274

10. Lando Norris (McLaren) - 1.18,559

Training eerder ten einde door crash Albon

Kort daarna kwam de training iets vroeger dan gepland ten einde door een crash van Albon. De teamgenoot van Verstappen, die eveneens op slicks reed, schoof bij het opkomen van het rechte stuk van de baan af en belandde in de bandenstapel.

In totaal lieten vier coureurs geen tijd noteren. Naast Verstappen en Hamilton reden Sergio Pérez (Racing Point) en Romain Grosjean (Haas) ook alleen een aantal installatierondes.

Nicholas Latifi nam bij Williams de plaats in van Robert Kubica. De nummer twee in het Formule 2-kampioenschap mocht bij de Grands Prix van Mexico en de Verenigde Staten ook in actie komen in de eerste training.

Later op vrijdag komen de coureurs in actie in de tweede vrije training, die begint om 19.00 uur (Nederlandse tijd).