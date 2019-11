Lewis Hamilton kreeg na zijn wereldtitel meer dan vierhonderd berichtjes met felicitaties, maar de Brit onthulde dat één daarvan wel erg speciaal was: die van zijn oude rivaal Fernando Alonso.

De Brit van Mercedes kroonde zich een kleine twee weken in het Amerikaanse Austin voor de zesde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen. Hij is daarmee nog één titel verwijderd van recordhouder Michael Schumacher.

Hamilton onthulde in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië honderden felicitaties te hebben ontvangen. "Maar het bericht van Alonso was geweldig", zei de Brit tegen Sky Sports. "Ik was daar heel dankbaar voor, want we hebben natuurlijk samen een wervelwind aan ervaringen gehad."

De Spanjaard was in 2007 de eerste teamgenoot van Hamilton bij McLaren, op dat moment het beste team op de grid. De relatie tussen de twee was echter zo slecht, dat het allebei de coureurs punten kostte op de baan. Ferrari-coureur Kimi Räikkönen kon er daardoor met de titel vandoor gaan. Alonso keerde daarop terug naar Renault.

In de jaren daarna kwamen Alonso en Hamilton echter dichter tot elkaar. "Ik heb altijd respect gehad voor zijn kwaliteiten", merkte Hamilton op. "Ik heb ook kunnen zien wat voor groei hij heeft doorgemaakt in zijn tijd bij McLaren."

Lewis Hamilton en Fernando Alonso lagen elkaar in 2007 bij McLaren totaal niet. (Foto: Pro Shots)

'Zonder Ron Dennis had ik het niet gered'

Na zijn vertrek uit de Formule 1 in 2018 heeft Alonso zich louter positief uitgelaten over Hamilton, die hij destijds een van de beste coureurs aller tijden noemde. "Erkenning is niet wat me drijft, maar het is natuurlijk een eer als andere rijders veel respect voor je kwaliteiten hebben", aldus Hamilton.

Ook zijn oude teambaas Ron Dennis zat tussen de mensen die een bericht stuurden, onthulde Hamilton. "Dat raakte me. Ik ken hem al vanaf mij tiende en hij zag toen iets in mij dat niemand anders zag, behalve misschien mijn vader."

"Ron heeft mij de kans gegeven om me te ontplooien", vervolgde de Mercedes-coureur. "Zonder hem had ik het waarschijnlijk nooit gered, vanwege een gebrek aan geld. Andere coureurs die wel financiële steun hadden, zouden me hebben ingehaald. Daar zal ik Ron altijd dankbaar voor zijn."

