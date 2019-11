De opmerking van Max Verstappen dat Ferrari is "gestopt met valsspelen" is ook bij Sebastian Vettel in het verkeerde keelgat geschoten. De Duitser wil echter niet te lang stilstaan bij de beschuldigingen van de coureur van Red Bull Racing.

"Ik kan er niet zo veel over zeggen. Ik vind dat zijn beschuldigingen alleen erg onvolwassen waren", zei Vettel in São Paulo tegen diverse media. "Het is aan ons om straks op het circuit het best mogelijke antwoord te geven."

Er is al lange tijd discussie over vermeend gesjoemel van Ferrari met de motor. De Italiaanse renstal zou een sensor van de motor beïnvloeden, waardoor de krachtbron meer vermogen zou leveren. Voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten vroeg Red Bull bij de FIA of dat mocht.

De FIA oordeelde dat dit niet is toegestaan, waarna Ferrari in de VS beduidend langzamer was dan in de afgelopen maanden. "Dat is wat er gebeurt als je stopt met valsspelen", oordeelde Verstappen daar vervolgens na de race hard over.

Leclerc en Binotto reageerden eerder al verontwaardigd

Eerder leidde de opmerking van Verstappen al tot verontwaardiging bij Vettels teamgenoot Charles Leclerc en Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Wat Max zegt, is een grap. Hij heeft geen idee", was de reactie van Leclerc toen.

Voor Vettel zat de Amerikaanse Grand Prix er al snel op. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 viel al in de zevende ronde uit. Leclerc eindigde op ruime achterstand van winnaar Valtteri Bottas als vierde.

"In Austin hadden we natuurlijk geen goed weekend, vooral de zondag verliep daar niet naar wens", concludeerde Vettel. "Mijn race was eigenlijk nooit echt begonnen. Maar in het algemeen lag ons racetempo minder hoog dan in de races daarvoor en lag het tempo ook minder hoog dan verwacht."

Max Verstappen en Sebastian Vettel in actie in de GP van de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

'Het racetempo blijft onze achilleshiel'

Hij kan zich ook niet vinden in de vermoedens over gesjoemel bij Ferrari. Volgens hem is de Italiaanse renstal het hele jaar al sterker in de kwalificatie dan tijdens de race.

"We werken natuurlijk keihard om iedere race ijzersterk voor de dag te komen. We hebben onszelf de afgelopen weken ook wel degelijk verbeterd op dat vlak, maar het racetempo blijft onze achilleshiel. Al is dit normaal gesproken niet zo slecht als in Austin", aldus Vettel.

De Ferrari-coureur heeft geen behoefte aan een gesprek met Verstappen. Ook de Nederlander wil de situatie achter zich laten. "Het is natuurlijk een erg gevoelig onderwerp. Het is nu al gebeurd, maar ik probeer het achter me te laten en me te focussen op Brazilië", liet Verstappen dinsdag weten aan NUsport.

Vettel en Verstappen bereiden zich in São Paulo voor op de Grand Prix van Brazilië, die dit weekend op het programma staat. De eerste vrije training op het Autodromo José Carlos Pace begint vrijdag om 15.00 uur Nederlandse tijd.